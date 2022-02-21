Современное общежитие в стиле стринг-арт построят недалеко от барнаульского элеватора

Объект возведут недалеко от крупнейших вузов и колледжей Барнаула

21 февраля 2022, 03:02
Проект общежития на ул. Анатолия, 33 / Фото: «Творческая мастерская Анисифорова»

Шестиэтажное современное общежитие планируют построить на ул. Анатолия, недалеко от барнаульского элеватора. Объект рассчитан преимущественно для студентов, которые приезжают в краевую столицу на учёбу, но вместо дорогостоящей аренды квартир или государственного общежития смогут снять комнату в частном доходном доме. Проект здания рассматривали на градостроительном совете и утвердили без замечаний.

Каким будет объект?

Общежитие планируют построить на ул. Анатолия, 33, в окружении многоэтажных домов. Инвестором проекта выступает компания «Градос» (по данным «Дом.РФ», входит в ГК «Сибирия»), а авторами — «Творческая мастерская Анисифорова».

«Участок расположен на перекрёстке улицы Анатолия и улицы Некрасова, в квартале со сложившейся застройкой. Здания общежития замыкает внутренний двор существующего дома. С восточной стороны примыкает к малоэтажной застройке, находящейся в санитарно-защитной зоне садоводческого объединения», — отметила представитель архитектурной мастерской Татьяна Дьякова.

Здание запроектировано шестиэтажным: построить объект выше не позволяют градостроительные нормативы, объясняет архитектор. В перспективе рядом с общежитием появится сквер и многоуровневый гараж.

«Застройка квартала разностильная, преобладают высотные здания. Мы выполнили предложения по перспективному развитию квартала: из-за существующих многоэтажных зданий коэффициент плотности населения стремится к пределу, поэтому невозможно увеличивать высотность. В перспективе малоэтажная ветхая застройка подойдёт для размещения зелёной зоны, которая вообще отсутствует в этом районе. Также возможно строительство многоэтажного гаража», — сказала Татьяна Дьякова.

На первом этаже общежития расположены тамбур, холл, место для дежурного, санузел и административные помещения, помещения для хранения колясок, велосипедов. Объект оборудован лифтом. В здании — 35 комнат, которые архитектор называет «жилыми ячейками». Площадь помещений — от 11 до 30 квадратных метров.

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Одна ячейка предусмотрена для маломобильных групп населения: в ней запроектирован увеличенный санузел. Здание оборудовано дополнительным эвакуационным выходом и выходом во внутренний двор.

Дом планируют построить из кирпича, фасады будут окрашены влагостойкими красками. Главный фасад акцентирован рисунком в стиле стринг-арт, создающим объём здания. Во дворе предусмотрена зелёная площадка для отдыха и три парковочных места для автомобилей.

Для несемейных и студентов

Назначение объекта стало главным вопросом, который интересовал членов градсовета.

«Общежитие — это обычно какое-то ведомственное учреждение для кого-то. У вас для кого будет ваш объект?» — спросил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

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Татьяна Дьякова ответила, что общежитие рассчитано на несемейных людей:

«Комнаты будут „под ключ“: оборудованные мебелью, сантехникой, предметами интерьера. Для временного проживания людей. В этом есть потребность. Общежитие частное».

Представитель строительной компании «Градос» Андрей Березкин пояснил, что целевая аудитория объекта — студенты. Именно поэтому здание располагается недалеко от вузов и колледжей города.

«Они приезжают на обучение, снимают в долгосрочную аренду комнату и заменяют государственное общежитие на коммерческое с более комфортным пребыванием», — сообщил Березкин.

Виктор Четошников отметил, что по функции объект — это не общежитие, а доходный дом. Заказчики с этим мнением спорить не стали. Так как других вопросов и замечаний к проекту не было, его решено согласовать.

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