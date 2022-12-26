Современный и эргономичный. «Молодёжный» дом начали строить в «тихом» центре Барнаула

В доме будет 88 квартир с удобными и продуманными планировками

26 декабря 2022, 08:19, ИА Амител

Проект ЖК «Изумрудный-2» / Фото: ООО «Барнаулгражданпроект»

В центре Барнаула, в переулке Трудовом, 28а, началось строительство ЖК «Изумрудный-2». Это современный, удобный, комфортный дом, который расположен в «тихой» части города, но в то же время — в пешей доступности от инфраструктуры центра. Во всех квартирах предусмотрены просторные лоджии, которые могут стать и кабинетом, и зоной отдыха, ведь из них открывается великолепный вид на город. При этом стоимость квартир в доме по карману большинству покупателей.

На любой вкус

ЖК «Изумрудный-2» — это десятиэтажный одноподъездный дом, в котором предусмотрено 88 квартир. Рядом со строящимся ЖК расположен уже возведённый несколько лет назад 10-этажный дом. Здания будут гармонировать между собой: «Изумрудный-2» выполнят в спокойных «натуральных» цветах (зелёных, светло-зелёных, белых и светло-серых оттенках), таких же, как у соседнего дома. Это позволяет сформировать на улице единый архитектурный комплекс.

Каркас многоквартирного дома будет сборно-монолитный железобетонный, стены — из панелей. Фасады дома утеплят и отделают тонкослойной декоративной штукатуркой Ceresit.

Проект ЖК «Изумрудный-2» / Фото: ООО «Барнаулгражданпроект» В ЖК представлено девять вариантов планировок, каждая из которых продумана и эргономична. Площадь квартир — от 26 до 36,8 кв. м. Здесь можно найти варианты, которые будут отвечать всем запросам покупателей. Для семей, любящих собирать гостей, подойдёт однокомнатная квартира с двумя просторными лоджиями. Вход на них есть как из комнаты, так и из кухни. Площадь лоджий (каждая — по 4,2 метра) позволит разметить гостей и даже — праздничный стол. Если же семья и их гости привыкли собираться на кухне, то для такой категории есть квартира с кухней площадью 12,1 квадратного метра. Здесь легко расположатся и вместительный кухонный гарнитур, и вся бытовая техника, и просторная обеденная зона. Молодой паре должна понравиться квартира с объединённой кухней-гостиной и большим (даже громадным) санузлом 6,1 квадратного метра. Это почти в два раза больше, чем среднестатистические санузлы в новостройках. Такая площадь позволит с лёгкостью разместить ванную или душевую кабину, стиральную и сушильные машины, а при желании даже гладильную доску. В квартирах застройщик выполнит стяжку пола, проведёт электроразводку по периметру жилых помещений, установит выключатели и розетки, сделает подвод воды и канализации (без разводки по квартире). Инвестиции в будущее «Изумрудный-2» расположен в шаговой доступности от ведущих вузов края: АлтГТУ, БЮИ МВД РФ, АлтГУ, АГМУ. Это значит, что студенты, проживающие в доме, не опоздают на занятия: им не придётся тратить на дорогу несколько часов по пробкам. В то же время близость к транспортным узлам проспектов Ленинского и Комсомольского позволят быстро добраться в любую точку города. При этом сам ЖК удалён от крупных промышленных предприятий и оживлённых магистралей (источники шума и выбросов), неподалёку есть выход к берегу Оби. Расположение ЖК «Изумрудный-2» / Фото: 2Гис Застройщик уделил большое внимание благоустройству дворовой территории: здесь оборудуют детскую площадку с качелями, каруселями и песочницей, спортивную площадку. Заложена на территории ЖК зона для отдыха взрослого населения. Свободную территорию озеленят крупными деревьями, кустарниками и газонами. Для жителей «Изумрудного-2» предусмотрено 43 парковочных места.

Проект ЖК «Изумрудный-2» / Фото: ООО «Барнаулгражданпроект»

Сочетание компактности и доступной цены делает комплекс выгодным вложением для молодых семей, студентов и тех, кто планирует сдавать жильё в аренду. А заехать в свои новые квартиры покупатели смогут уже совсем скоро: застройщик планирует сдать дом уже в третьем квартале 2023 года, а выдать ключи в марте 2024-го.

Застройщик объекта ООО СЗ «МОНОЛИТ»

Email: szmonolit@bk.ru

Телефон: +7 (3852) 533-000

Юридический адрес: г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 8/30, оф. 626

Сайт sz-monolit.ru

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