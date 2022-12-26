Современный и эргономичный. «Молодёжный» дом начали строить в «тихом» центре Барнаула

Проект ЖК «Изумрудный-2» / Фото: ООО «Барнаулгражданпроект»
В центре Барнаула, в переулке Трудовом, 28а, началось строительство ЖК «Изумрудный-2». Это современный, удобный, комфортный дом, который расположен в «тихой» части города, но в то же время — в пешей доступности от инфраструктуры центра. Во всех квартирах предусмотрены просторные лоджии, которые могут стать и кабинетом, и зоной отдыха, ведь из них открывается великолепный вид на город. При этом стоимость квартир в доме по карману большинству покупателей.
На любой вкус
ЖК «Изумрудный-2» — это десятиэтажный одноподъездный дом, в котором предусмотрено 88 квартир. Рядом со строящимся ЖК расположен уже возведённый несколько лет назад 10-этажный дом. Здания будут гармонировать между собой: «Изумрудный-2» выполнят в спокойных «натуральных» цветах (зелёных, светло-зелёных, белых и светло-серых оттенках), таких же, как у соседнего дома. Это позволяет сформировать на улице единый архитектурный комплекс.
Каркас многоквартирного дома будет сборно-монолитный железобетонный, стены — из панелей. Фасады дома утеплят и отделают тонкослойной декоративной штукатуркой Ceresit.
Проект ЖК «Изумрудный-2» / Фото: ООО «Барнаулгражданпроект»
Сочетание компактности и доступной цены делает комплекс выгодным вложением для молодых семей, студентов и тех, кто планирует сдавать жильё в аренду. А заехать в свои новые квартиры покупатели смогут уже совсем скоро: застройщик планирует сдать дом уже в третьем квартале 2023 года, а выдать ключи в марте 2024-го.
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