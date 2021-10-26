Современный и футуристичный: в Москве откроют филиал Эрмитажа

Центр современного искусства "Эрмитаж-Москва" может стать новым центром культурной жизни столицы. Этот уникальный объект возводят на территории ЖК "ЗИЛАРТ". Он будет стоять рядом с премиальными домами комплекса на пешеходном бульваре Братьев Весниных.

Впечатляющий футуристичный дизайн филиала Эрмитажа сделает его одной из главных достопримечательностей новой Москвы. Когда объект заработает, здесь будут выставлять шедевры современного искусства.

Но культурное пространство – не единственное, чем интересен комплекс бизнес-класса "ЗИЛАРТ" (проектная декларация). Его застройщик – "Группа ЛСР" – придерживается концепции "всё включено". Это означает, что в условиях мегаполиса важна шаговая доступность любого объекта, необходимого для жизни, будь то музей, школа, детский сад, магазин, бассейн, дворец спорта или зелёный парк.

Новости

Недвижимость Выгодная перспектива: в какую недвижимость инвестировать в 2021 году

Площадь нового комплекса – 65 гектаров, здесь возводится 1,5 миллиона квадратных метров жилья для 25 тысяч человек. Всего здесь будет построено 30 жилых корпусов с эксклюзивной архитектурой. Представлен большой ассортимент квартир: от однокомнатных 34,2 кв. м до многокомнатных площадью свыше 222 квадратных метров. Верхние этажи занимают видовые квартиры, окна которых выходят на Москву-реку и историческую часть города.

Зелёные зоны займут треть территории комплекса. У жильцов будет собственный большой парк с беговыми дорожками, местами для прогулок и занятий спортом. Для отдыха предназначено пространство вдоль берега реки, где будет обустроена набережная. На ней откроют уличные кафе, рестораны, уютные беседки.

В пространстве зданий расположатся детские сады и школы. Причём часть из них объединят в единый комплекс, который поможет максимально раскрыть таланты каждого ребёнка.

В Барнауле с застройщиком ЖК "Зиларт" – "Группой ЛСР" – сотрудничает компания "Барнаулкапстрой". Поэтому купить жильё в Москве можно прямо из Барнаула, быстро и безопасно. Для этого необходимо прийти в офис компании, где специалисты покажут варианты квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы.

Вся сделка проходит в Барнауле. Покупатель производит оплату только после того, как из Москвы приходят документы о регистрации со штампом Росреестра. При этом, при желании, можно посмотреть на дом, квартиру или стройку лично. Тогда сотрудник "Барнаулкапстроя" летит в Москву вместе с покупателем, организует показ.

Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт