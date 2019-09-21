Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края сменит президента

Действующий президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края Дмитрий Дворядкин рассказал, что не планирует выставлять свою кандидатуру на следующих выборах руководителя организации, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

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Он заявил, что наиболее подходящей заменой считает своего заместителя Татьяну Зинченко, которая владеет одноименным агентством недвижимости.

Он предложил членам совета принять ее в качестве кандидата на следующих выборах. Они пройдут в марте 2020 года.

Помимо Зинченко на должность могут претендовать и другие участники Союза. Для этого им нужно разработать и представить программу развития организации.

Дмитрий Дворядкин избран главой Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края в 2018 году. После избрания он предложил назначить Татьяну Зинченко своим заместителем. Предложение было одобрено.