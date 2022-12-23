«Спальная» архитектура. Десятиэтажный ЖК планируют построить на ул. Гоголя в Барнауле

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП «Черепанов С.В.»

Десятиэтажный дом на 88 квартир запроектировали в центре Барнаула. Эскизы здания презентовали на градсовете 22 декабря. Члены комиссии отметили, что архитектура ЖК слишком простая и тривиальная для исторического центра, она подходит для спальных районов. А это место требует более творческого решения.

Невысокий, небольшой

ЖК намерены построить на ул. Гоголя, 25а (пересечение ул. Гоголя и пр. Комсомольского), через дорогу от краевого следственного управления. Работать на участке планирует компания «Стройком». На рынке она не новичок: в 2017 году организация сдала дом на ул. Воровского, 161.

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Проект ЖК на ул. Гоголя разработал архитектор Сергей Черепанов. Он запроектировал в доме 88 квартир (одно-, двух- и трехкомнатные варианты) площадью от 28,6 до 67,8 квадратных метров. Каждая квартира обеспечена балконом или лоджией. На первом этаже предусмотрены административные помещения. В доме будет всего один подъезд: поставить более крупный дом не позволила площадь участка, объяснил архитектор.

«Данный квартал (в границах пр. Комсосольского, ул. Гоголя, Пушкина и Промышленной — прим.ред.) не представлен какой-либо застройкой — только частные дома, как и в примыкающем квартале через дорогу. На участке — одноподъездный дом. Связано это частично с пятном застройки и обеспечением всех разрывов от детских площадок до окон дома. На „Г-образный“ дом мы не пошли, так как не смогли бы обеспечить все разрывы», — сказал Сергей Черепанов.

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП «Черепанов С.В.»

На территории двора разместят необходимые площадки: для игр детей, спортивные, для отдыха взрослого населения. Во дворе и на прилегающей территории предусмотрено 49 машино-мест.

Ненужный паркинг

При обсуждении эскизов эксперты обратили внимание на то, что архитектор и застройщик не представили проект планировки квартала. Этот документ, хоть и не обязательный для разработки, но, по словам экспертов, позволит исключить многие вопросы к технико-экономическим показателям дома.

«Проект планировки отсутствует, показатель плотности застройки в расчете квартала ни о чем не говорит. Остается один вариант — проверить соответствие объемов строительства к площади участка посредством земельной доли: соотношение площади дома к площади участка», — отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Он также раскритиковал решение авторов использовать для нужд ЖК существующую парковку по пр. Комсомольскому. Четошников обратил внимание и на то, что расстояние от парковочных мест на участке до площадок отдыха меньше нормы.

Вице-мэр Андрей Федоров поинтересовался, почему авторы в ЖК не стали закладывать подземную парковку. По мнению чиновника, это решило бы многие проблемы, которые комиссия нашла в проекте. На это Сергей Черепанов ответил, что заказчик отказался от подземной парковки из-за ее дороговизны и низкого спроса на машино-места.

Авторская архитектура

Небольшая этажность и стилистика ЖК также вызвали вопросы у комиссии. Архитектор объяснил, что на участке возможно строительство и 25-этажного дома, однако в этом квартале в будущем он видит невысокие здание.

«Застройка проспекта Комсомольского сложилась хаотично из самостроев, многоквартирных домов выше улицы Анатолия. Мы сделали дом десятиэтажным, а не 16-этажнам потому что, скорее всего, квартал (в границах пр. Комсосольского, ул. Гоголя, Пушкина и Промышленной — прим.ред.) вряд ли будет высоким: он небольшой, 2,4 га, говорить о крупных домах не представляется возможным. Чтобы более-менее комфортно проживать, вижу застройку этого квартала не более 10 этажей», — отметил он.

Однако архитекторы считают, что площадка заслуживает более масштабных решений.

«Центральная часть города, историческая часть. Хотелось, чтобы образ дома был авторским. Если бы он был на Солнечной поляне, в Новостройках, вопросов не возникло. Но этот участок требует авторской архитекторы», — сказал архитектор, руководитель творческой мастерской Петр Анисифоров.

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП «Черепанов С.В.»

Сергей Черепанов отметил, что на образ ЖК повлияло ближайшее окружение ЖК и сложившаяся архитектора ул. Гоголя и пр. Комсомольского.

«Проект выполнен достаточно нейтрально, потому что окружение вне какой-либо стилистической направленности. Можно добавить карнизики, псевдоисторичскую архитектуру. Но я придерживаюсь большее нейтральной архитектуры», — сказал Черепанов.

«Окружение сегодня есть, а завтра оно совсем другое. Это центр города, здесь все будет формироваться», — ответил Анифисоров.

В результате проект все-таки решили отклонить, а архитекторам на следующем заседании необходимо обосновать соответствовать объёмов дома участку; привести в соответствие размещение площадок для отдыха и игр по отношению к парковкам; разработать вариант ЖК с подземным паркингом; указать, на каком расстоянии от участка находятся социальные учреждении и сколько в них свободных мест.