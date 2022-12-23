«Спальная» архитектура. Десятиэтажный ЖК планируют построить на ул. Гоголя в Барнауле
Дом на ул. Гоголя возведут на участке, который несколько лет назад занимали аварийный дом и гаражи
23 декабря 2022, 08:02, ИА Амител
Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП «Черепанов С.В.»
Десятиэтажный дом на 88 квартир запроектировали в центре Барнаула. Эскизы здания презентовали на градсовете 22 декабря. Члены комиссии отметили, что архитектура ЖК слишком простая и тривиальная для исторического центра, она подходит для спальных районов. А это место требует более творческого решения.
Невысокий, небольшой
ЖК намерены построить на ул. Гоголя, 25а (пересечение ул. Гоголя и пр. Комсомольского), через дорогу от краевого Следственного управления. Работать на участке планирует компания «Стройком». На рынке она не новичок: в 2017 году организация сдала дом на ул. Воровского, 161.
Проект ЖК на ул. Гоголя разработал архитектор Сергей Черепанов. Он запроектировал в доме 88 квартир (одно-, двух- и трёхкомнатные варианты) площадью от 28,6 до 67,8 квадратного метра. Каждая квартира обеспечена балконом или лоджией. На первом этаже предусмотрены административные помещения. В доме будет всего один подъезд: поставить более крупное здание не позволила площадь участка, объяснил архитектор.
«Данный квартал (в границах пр. Комсомольского, ул. Гоголя, Пушкина и Промышленной, — прим. ред.) не представлен какой-либо застройкой — только частные дома, как и в примыкающем квартале через дорогу. На участке — одноподъездный дом. Связано это частично с пятном застройки и обеспечением всех разрывов от детских площадок до окон дома. На Г-образный дом мы не пошли, так как не смогли бы обеспечить все разрывы», — сказал Сергей Черепанов.
Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП «Черепанов С.В.»
Сергей Черепанов отметил, что на образ объекта повлияло ближайшее окружение ЖК и сложившаяся архитектура ул. Гоголя и пр. Комсомольского.
«Проект выполнен достаточно нейтрально, потому что окружение вне какой-либо стилистической направленности. Можно добавить карнизики, псевдоисторическую архитектуру. Но я придерживаюсь большее нейтральной архитектуры», — сказал Черепанов.
«Окружение сегодня есть, а завтра оно совсем другое. Это центр города, здесь всё будет формироваться», — ответил Анисифиров.
В результате проект всё-таки решили отклонить, а архитекторам на следующем заседании необходимо обосновать соответствие объёмов дома участку; привести в соответствие размещение площадок для отдыха и игр по отношению к парковкам; разработать вариант ЖК с подземным паркингом; указать, на каком расстоянии от участка находятся социальные учреждения и сколько в них свободных мест.
Комментарии 6