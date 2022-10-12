Спортивные площадки и причал для байдарок построят в барнаульском поселке Затон

В барнаульском поселке Затон нашли три земельных участка, где можно возвести спортивные площадки и причал для байдарок и каноэ. Территории выставлены на торги, которые пройдут в середине ноября 2022 года.

Участок, который подходит для хранения байдарок, каноэ, SAP-бордов, лодок, находится на ул. Водников. Его площадь составляет почти 66 соток. Интересно, что, по условиям торгов, строительство зданий и сооружений на территории запрещено.

Площадку передадут в аренду победителю торгов на пять лет. В течение этого времени он должен разместить объект в соответствии с назначением. Начальная цена земли — 786 тыс. рублей.

Участки, выставленные на торги / Фото: Кадастровая карта

Два земельных участка, которые также выставлены на торги, подходят для строительства спортивных площадок. Территории расположены на ул. Судовая (земельный участок, 1) и ул. Водников (земельный участок, 1к). Площадь первой площадки — 88 соток, а начальная цена — 105 млн рублей, второй — 141 сотка, а стоимость — 1,6 млн рублей.

«Участки расположены в территориальной зоне открытых пространств (Р-5), в III поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», — сказано в документации к торгам.

Все земли находятся вдоль берега Оби, свободны от застройки, но покрыты густой растительностью. По соседству построены частные дома, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Будут ли желающие купить земли, станет известно 14 ноября: именно на эту дату назначены торги.