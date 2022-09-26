«Срисовать тренды». Риелторы рассказали, как частичная мобилизация повлияет на рынок жилья Барнаула

В ближайшие недели на рынке недвижимости Барнаула прогнозируют оживление, а затем — затишье. Риелторы считают, что объявленная в России частичная мобилизация подстегнёт горожан инвестировать в недвижимость как в самую стабильную «валюту». Однако большинство барнаульцев, планировавших улучшить жилищные условия, отложат пока этот вопрос. Что в этой ситуации будет с предложением и ценами — в материале amic.ru.

Бумаги — ничто, бетон — всё

Рынок недвижимости Барнаула, который только-только начал восстанавливаться с февраля, вновь готовится к переменам. Причиной тому — частичная мобилизация, которую объявили в России 21 сентября 2022 года. Эксперты недвижимости осторожны в прогнозах: они не знают, как рынок отреагирует на все происходящие изменения. Поэтому пока риелторы готовятся работать по сценарию весны 2022-го.

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«Пока всё, что мы можем, — это срисовать тренды, которые были в марте (после объявления в России специальной военной операции, — прим. ред.). Ждём небольшую активизацию среди тех, у кого есть сбережения. Теперь точно понятно, что ни в доллары, ни в акции их вкладывать не получится, остался бетон», — говорит руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин.

Однако он отмечает, что уже сейчас жители Барнаула начали сталкиваться с отказами в выдаче ипотечных кредитов. Связано ли это с текущими событиями — неизвестно. Кроме того, как и весной, многие барнаульцы откладывают реализацию квартир.

«Клиенты, которым не нужно срочно продать, снимают объявления. Поэтому объектов на рынке будет меньше, желающих их купить — больше. Это приведёт к временному росту цены. Насколько будет высокий спрос, сказать сложно, но какое-то увеличение на рынке точно произойдёт в течение двух-трёх недель. А затем наступит затишье», — предполагает он.

Без паники

Впрочем, никаких сверхпотрясений на рынке недвижимости Барнаула осенью и зимой не случится, считает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Она предполагает, что сейчас возможны два сценария в поведении людей (особенно семей, где есть мужчины, попадающие под критерии мобилизации): одни захотят максимально быстро взять ипотеку и купить жильё, другие повременят с покупкой.

«Каждая семья будет делать свой выбор. Сейчас призывают людей, которые уже служили. Они оценивают свои возможности и гипотетические риски и понимают, что могут обеспечить свою семью, а потому сейчас берут ипотеку. Но есть и категория тех, кто думает: „На всё воля Божья, вернётся, там посмотрим“. Оба сценария будут присутствовать на рынке. Но какой-то паники не будет. Пройдёт полгода, окажется, что жизнь продолжается, солнце светит, утро наступает, дети растут, двигаться надо», — говорит Марина Ракина.

21 сентября первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объявил о том, что до конца недели в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке мобилизованных граждан. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку. 24 сентября депутаты «Единой России» и КПРФ предложили освободить мобилизованных граждан от уплаты процентов по ипотеке и потребкредитам на время прохождения службы. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Ракина отмечает, что среди покупателей жилья уже появились участники спецоперации: они какое-то время служили, накопили деньги и сейчас планируют вложить их в новостройки. Однако пока эта категория не может сильно повлиять на рынок, добавляет Дмитрий Дворядкин.

«Какие-то тренды от этого не появятся. Будет на пять-десять сделок в месяц больше. В рамках города и края — это капля в море», — говорит он.

Строители региона также вряд ли будут замораживать проекты, о чём они не раз предупреждали с конца февраля. По словам Дмитрия Дворядкина, в городе и так ощущается определённый дефицит новостроек, поэтому спрос на квартиры есть. Единственное, с чем могут столкнуться строители, — нехватка кадров. Но все ЖК, которые сейчас находятся в работе, непременно будут завершены, уверен эксперт.

«Многие строители у нас уехали, работают в ЛНР, ДНР. Сейчас там много госконтрактов. В 2014 году одномоментно строилось 2 млн квадратных метров, а сейчас чуть больше 500 тыс. „квадратов“. Что тут замораживать? Это достроят, а как дальше будет — посмотрим», — резюмирует Дворядкин.