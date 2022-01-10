Стал известен новый собственник участков "Барнаульского разлома"

"СД-Инвест" на декабрьских торгах выкупил участок земли в Барнауле на ул. Партизанской, 60, после банкротства прежнего собственника Алексея Аболымова. Уже в начале текущего года эта же компания приобрела и соседний участок – на Партизанской, 62. Об этом сообщает "Толк".

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Недвижимость Кофейню придётся снести. Участки под "Барнаульским разломом" снова выставили на торги

Землю с самовольно построенной кофейней "Чёрный квадрат" выставили на торги в декабре. На Партизанской, 60, разрешено возводить только невысокие административные здания, а кофейню нужно будет снести.

Стартовая цена поднялась с 9 млн до 22,17 млн рублей, которые предложила компания "СД-Инвест". С ней уже заключили договор купли-продажи. На участок также претендовали собственник компании "Строительная перспектива" Андрей Комяков, один из владельцев сети кинотеатров Яков Кац, Антон Переверзев, который недавно приобрёл на торгах ДК Моторостроителей, Ремонтно-строительная компания, предприниматели Андрей Ксенофонтов, Алексей Евдокимов, Василий Яковлев.

Компания-победитель занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. На торгах организацию представлял Тимур Аипов, который ранее работал судебным приставом, а затем помощником прокурора Центрального района Барнаула. Он отметил, что руководство фирмы не желает сообщать СМИ, как будет осваивать землю.