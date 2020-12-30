Стала известна сумма сделки по продаже здания Речного вокзала
СМИ пишут, что объект приобрела компания "Селф"
Сумма сделки по продаже здания Речного вокзала Барнаула составила около полумиллиарда рублей, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
Ранее amic.ru писал, что по информации источника, компания "Талтэк", владевшая объектом с 2018 года, продала его барнаульской строительной фирме "Селф", однако представители компаний сведения не подтвердили.
Развязать градостроительный узел. Как архитекторы Барнаула видят застройку Речного вокзала
Здание Речного вокзала и прилегающая к нему территория до 2013 года принадлежали Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО "ПрогрессН", которое косвенно связано со строительной фирмой "Сибирия". Сумма сделки составила более 170 млн рублей.
В 2015 году в компании сообщили, что планируют застраивать территорию Речного вокзала и объявили конкурс архитектурных проектов. В первом проекте, который увидела общественность, вместо здания речпорта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали ее в двух уровнях: одну – общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позднее стало известно, что застройщик выбрал для реализации совершенно иной проект.
В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.
Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество встало на дыбы. В результате проект заморозили. В октябре 2015 года Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале: он признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую.
В мае 2017 года на тот момент глава города Сергей Дугин заявил: здание Речного вокзала используется бестолково, и вместо него лучше построить многофункциональный центр с кафе и гостиницей. Однако никакие работы на Речном вокзале так и не начали проводить.
В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила КГ "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление компании – угольный бизнес. В ГК входит четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.
По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной.