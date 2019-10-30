Старинный особняк продали в Бийске за один рубль

В Бийске продали пассаж Клевцова, построенный в конце XIX века. Сделку провели более месяца назад, но широко ее не афишировали.

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Прочее Власти планируют отреставрировать в Бийске особняки с вековой историей

Купил памятник архитектуры Егор Дочилов, один из учредителей ООО "Аптека Горбунова". У предпринимателя уже есть опыт в восстановлении исторических объектов. В 2014 году его компания приобрела разрушенное здание бывшей аптеки Горбунова на ул. Кирова, 11. Памятник архитектуры отреставрировали за пять лет, пишет "Бийский округ".

Дочилов купил пассаж Клевцова за один рубль, а вот земельный участок площадью 2 074 кв.м – за 3,7 млн рублей.

По контракту новый собственник должен за 7 лет отреставрировать здание в соответствии с разработанным проектом реставрации. Его уже согласовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, сообщает "Бийский рабочий".

Пассаж Клевцова расположен на улице Льва Толстого, 119 и состоит из нескольких строений. Купец Михаил Клевцов заказал здание в стиле модной тогда эклектики с использованием мотивов русского стиля. Уличные фасады дома отличались богатой пластикой декора, она и сейчас частично сохранилась. В разные годы в здании располагались первый городской пассаж, с 1917 года – Алтайский народный университет, художественная студия, в 1924 году – городская библиотека, "Сельхозтехника", школа колхозных кадров, а в 1941-2005 годах – военный госпиталь.