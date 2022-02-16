Ставка по ипотеке в России в 2022 году может вырасти до 15%

Минфин ожидает стабилизации ипотечных ставок в 2022 году на уровне 11-12%. Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выше 15% ставка подняться не должна.

С начала 2022 года ряд крупных банков уже подняли ипотечную ставку до 10%, а некоторые эксперты высказывали предположение о том, что к концу года этот показатель может вырасти до отметки 15%.

Моисеев пояснил, что ставки по ипотеке формируются по формуле: ставка Центробанка +2,5%. Исходя из этого в Минфине полагают, что зафиксируются ипотеки на показателе 12%. Он также предположил, что банки могут “поджаться“, чтобы не потерять клиентов из-за слишком высоких процентов.

“В этой связи, я думаю, получится выйти на ставки по ипотеке по формуле: ставка ЦБ + 1,5-2 п. п. (11-12% годовых)”, — цитирует Моисеева ТАСС.

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