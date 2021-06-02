Ставки по ипотеке выросли в Алтайском крае

В прошедшем месяце банки в Алтайском крае массово изменили условия по ипотеке. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Изменения связаны с тем, что ЦБ дважды поднял ключевую ставку, которая повысилась с 4,25 до 5%. Кроме того, из-за тенденции на повышение процентов по кредитам и снижения темпов роста инфляции банки стали повышать ставки по ряду программ.

Семь кредиторов изменили условия по всем предложениям, кроме льготных. Пять банков снизили ставки на субсидируемую ипотеку, а ещё 10 финансовых организаций приняли выжидательную позицию и пока отказались от изменения условий.

Таким образом, в мае ставка выросла до 7,6% (месяцем ранее она составляла 7,4%). Отмечается, что речь идёт о базовых ставках. Реальные условия могут корректироваться.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала, что, несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке на жильё в новостройках, в ближайшее время банки будут вновь повышать ставки.