Ставки по льготной ипотеке на новостройки в России снизят до 9%

Ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках в России снизят с 12 до 9%. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Вчера президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жильё на этапе стройки на всех территориях и в регионах нашей страны», — сказал он.

Напомним, что ранее с предложением о снижении ставки по льготной ипотеке выступил президент России Владимир Путин. Он также заявил, что продлить программу нужно до конца 2022 года.

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Изначально льготную ипотеку начали выдавать в пандемию коронавируса как метод для поддержки строительной отрасли. После того как Центробанк повысил ключевую ставку, процент по льготной ипотеке также серьёзно вырос.