Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить до 1%

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в некоторых регионах может опуститься до 1% годовых. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — заявил он в ход конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

По его словам, неделю назад на получение льготной ипотеки подали 1,5 тысяч заявок, а сейчас их уже вы разы больше.

Напомним, что льготная ипотека для IT-специалистов предназначена для граждан РФ в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по ней — до 5%, первоначальный взнос не менее 15%.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.