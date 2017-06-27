Стоимость жилья в Барнауле оказалась одной из самых высоких в России

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Стоимость одного квадратного метра жилья в Барнауле оказалась одной из самых высоких в стране — в ТОП-50 краевая столица заняла по этому показателю 30-е место.

Соответствующее исследование провели аналитики портала Domofond.ru, сравнив цены на продажу квартир в мае текущего года с аналогичным показателем 2016-го.

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В итоговом рейтинге Барнаул оказался на 30-м месте по стоимости одного квадратного метра, которая составила 46 179 рублей. К слову, годом ранее квадрат в Барнауле стоил дороже — 47 418 рублей.

При этом за год Барнаул не поменял своего положения в рейтинге, сохранив за собой 30-ю строчку.

Лидерами рейтинга предсказуемо остались Москва и Санкт-Петербург, где квадратный метр жилья стоит 199 502 и 110 351 рубль соответственно.

Третье место по дороговизне квадратного метра у Владивостока — 96 863 рубля.

Четвертая и пятая строчки достались Сочи (95 664 рубля) и Балашихе (87 270 рублей).

Любопытно, что ни один сибирский город не вошел в десятку населенных пунктов, где наблюдается наиболее высокая стоимость жилья. Лидер в СФО — Новосибирск — расположился на 12-м месте с 61 172 рублями за квадрат.