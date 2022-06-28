Страхование ипотеки: зачем нужна эта услуга и как оформить её быстро и выгодно

Страхование ипотеки — обязательное условие её получения. Сервис «ЕГРН.Реестр — Страхование ипотеки» объединяет на одной площадке десятки компаний, чтобы вы могли купить полис по наиболее выгодной цене.

Что такое ипотечное страхование?

Это страхование недвижимости, жизни и здоровья заёмщика. И то и другое направлено на то, чтобы банк в любом случае получил свои деньги — даже если с человеком или купленным имуществом что-то случится.

В страховку можно включить как жильё целиком, так и некоторые его части (стены, окна, двери). А также инженерные коммуникации, внутреннюю отделку квартиры. Страховая компания возьмёт на себя возмещение, если случится пожар, взрыв или потоп. Страховка покроет ущерб от стихийных бедствий, действий соседей.

Как мы уже сказали, ипотечная страховка распространяется на жизнь и здоровье человека, который оформил кредит. В случае если заёмщик не сможет работать из-за болезни или инвалидности, страховая будет обязана выплатить долг.

Как оформить страховой полис?

Ипотечное страхование — довольно дорогая услуга. Чем больше ипотечный долг и чем старше заёмщик, тем выше будет стоимость полиса. Но сэкономить, отказавшись от его покупки, не получится. Как правило, в договоре, который вы подписываете с банком, есть пункт о том, что при отказе страхования жизни и здоровья размер ставки увеличивается на 1-2%.

Поэтому выбирайте ту страховую компанию, которая предлагает наиболее выгодные расценки. Но при этом фирма должна быть аккредитована, то есть одобрена банком, где вы брали ипотеку.

Сравнить предложения поможет сервис «ЕГРН. Реестр — Страхование ипотеки». Сервис объединяет на одной площадке десятки страховых компаний. Всего пара кликов, и вы сможете узнать, в какой из страховых компаний вам наиболее выгодно приобрести полис.

Так, на этом сервисе вы можете самостоятельно рассчитать стоимость страхового полиса. Для этого вам нужно будет указать пол, дату рождения, название банка, в котором вам одобрена ипотека, и сумму ипотечного кредита. Специальное меню поможет уточнить параметры в зависимости от того, страхуете вы жизнь, квартиру или всё вместе.