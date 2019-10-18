Строители временно покинули центр Барнаула

В этом году барнаульские компании получили разрешения на строительство 23 многоквартирных домов со сроком ввода в 2021 и 2022 годах. Застройка ведется вдоль Павловского тракта за улицей Попова. Возводить новостройки в центре пока не планируют, следует из отчета комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

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Новые дома закладывают в кварталах 2037, 2038 (вдоль Павловского тракта) и на улицах Солнечная Поляна, Северная Власихинская, С. Семенова и Балтийская. Здесь будут работать "Союз", "Адалин", "Жилищная инициатива", "Вира-Строй". Другая локация у домов, которые запланировала компания "Селф": на месте бывшего автомобильного рынка около ТЦ Metro.

Застройщики уже анонсировали свои проекты с яркими концепциями, которые выделяют их на рынке. Они поработали над цветом и формой фасадов, проектируют современные дворовые пространства и насыщают кварталы социально значимыми объектами. Например, бассейнами, школами, поликлиниками, ресторанами и т. д.

Но некоторые проектировщики считают, что в части домов стало больше малогабаритных квартир. То есть плотность населения в новых кварталах выросла по сравнению с заселенными и новыми.

Почему не строят в центре Барнаула

В центре Барнаула достраивают несколько крупных жилых комплексов, но новое строительство в центре парализовано административным ресурсом. С 2018 года в Минстрое Алтайского края рассматриваются нормативы, которые предполагают меньшую плотность застройки, большую площадь озеленения и парковки. Ожидая окончательного вердикта, девелоперы приостановили часть проектов, опасаясь, что они не поместятся на выкупленных участках. Пока проект не принят.

Вторая проблема – закон, который с этого года окончательно забрал у застройщиков деньги дольщиков и отправил их в банки за кредитами. Такая схема повышает себестоимость квадратного метра. Не имея возможности соразмерно поднять и рыночную цену, застройщик начинает работать на нулевой рентабельности. Это не дает ему обновлять парк техники и приобретать землю под жилье.

Кроме того, стройка остановилась, потому что чиновники вовремя не организовали определение зон охраны памятников архитектуры, которыми изобилует центр города. Крайохранкультура и региональное правительство начали готовить документ только в этом году, хотя закон о защите памятников заработал еще в 2017-м.

Когда эти три фактора встретились, застройщики поняли, что новые проекты в центре Барнаула неоправданно рискованные, и отказались от них.

Когда в центре снова начнут строить?

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Из-за того, что Барнаул разделен на две части "узким горлышком" под мостом на пр. Строителей, а денег на строительство новых дорог нет, горожане мучаются в пробках. Многие мечтают перебраться жить в центр или ближе к нему.

Поэтому жилье в этой части города востребованно. Застройщики это понимают и не оставляют планов возобновить работу в центре. Сейчас прорабатывается несколько решений, в том числе для участка на пр. Красноармейском. В сентябре его с торгов выкупила производственно-строительная компания Андрея Комякова – "Строительная перспектива".

Новая волна, скорее всего, начнется летом 2020 года. К этому периоду в Барнауле должны принять проект зон охраны памятников архитектуры. Девелоперам станет ясно, что они могут построить на своем или понравившемся участке, и выстроить экономику. В том числе к этому периоду станет понятнее схема работы проектного финансирования.