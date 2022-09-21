Стройка почти окончена. Барнаульский ЖК «Парковый» готовит к сдаче первую и вторую секции

ЖК «Парковый» подал документы об окончании строительства первой и второй секций. Их сдадут к концу сентября, а сейчас идут приёмочные работы. Третья секция уже отдана в эксплуатацию, четвёртую и пятую сдадут во второй половине октября.

В честь этого с 1 по 30 сентября на все квартиры действуют скидки до 300 тысяч рублей. Чтобы забронировать квартиру, нужно зайти на сайт жилого комплекса «Парковый», выбрать понравившийся вариант и подать заявку. Или позвонить в офис продаж компании «Барнаулкапстрой» по телефону 8 (3852) 252-337. Вам ответят на все вопросы и подробно проконсультируют по поводу ЖК.

В жилой комплекс входят три восьмиэтажных кирпичных дома. Фасады оформлены большими окнами: в квартирах будет много света и воздуха. Некоторые наружные стены сделаны полностью из стекла, а на лоджиях — панорамное остекление. «Парковый» стоит в отдалении от других многоэтажек, поэтому из окон жители будут любоваться ленточным бором.

В ЖК не будет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии площадью от 39 до 118 квадратных метров. За тепло и горячую воду отвечает отдельная газовая котельная. Стены из кирпича утеплены качественными материалами — зимой дома будет тепло. Кроме того, у зданий комплекса высокий класс энергоэффективности (А++), что поможет экономично расходовать коммунальные ресурсы.

Жилой комплекс возводят с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком.

АО СЗ «Барнаулкапстрой»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

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