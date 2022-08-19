Своя чужая земля. Какие дачные участки могут попасть под застройку высотного ЖК в посёлке Южном

Владельцы нескольких десятков участков в садоводстве «Алтайские зори» в посёлке Южном могут лишиться своей земли. Дело в том, что рядом с их наделами скоро развернётся строительство крупного квартала высотных домов. Для него отведён отдельный участок, однако часть земли расположена в овраге, который требует укрепления и установки системы оттока воды. Для этих инженерных сооружений и могут потребоваться земли садоводства. Amic.ru выяснил, какие участки теоретически могут оказаться в зоне застройки и какими способами девелопер может их изъять.

Где построят квартал высотных домов?

Современные многоэтажки возведут на въезде в посёлок Южный. Участок под будущие дома занимает более 7 га. Всего здесь планируют возвести 12 зданий от 7 до 24 этажей. Особенность участка в том, что он имеет большой перепад — около 10 метров — и овраг. Также в квартале расположено озеро, в которое сейчас осуществляется слив.

Из проекта планировки и межевания квартала по улице Герцена, 5е:

Существующий рельеф [участка] сильно нарушен, имеются лога с развивающимися оврагами. Склоны логов местами пологие, задернованные, местами крутые. По бортам и дну логов проходит сток дождевых вод. Местами в бортах логов имеются промоины, протяжённостью 20-25 м и высотой уступа до 2,0-3,0 м.

Слишком зыбко

Архитекторы, которые оценивали проект ЖК (застройщик «Адалин-Строй») на градсовете 17 августа, посчитали, что девелопер в проекте уделил мало внимания укреплению участка. Согласно документации, один из домов как раз стоит на месте оврага. По проекту ложбина будет засыпана, а его верхняя часть станет зоной паркинга. Там предусмотрена система искусственного сбора воды, которая переливается в подземный резервуар, а затем выводится в городскую систему. Также девелопер запланировал строительство подпорной стенки в районе 10-метрового перепада и дренажной системы для отведения воды.

Новости

Недвижимость Часть садоводства в районе посёлка Южного может попасть под застройку урбан-квартала

Однако барнаульские архитекторы уверены: работы по укреплению оврага должны быть более масштабными. По мнению бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко, чтобы засыпанный овраг не «поплыл», необходимо задействовать прилегающую территорию, то есть часть садоводства «Алтайские зори».

«Там (на участке — прим. ред.) два лога, выходящих в сторону садоводства, их надо укреплять. И не „смешной“ дамбой, а серьёзными мероприятиями. Нужно сначала разработать проект инженерной подготовки территории. Возможно, придётся часть земли изымать у садоводств, чтобы эти мероприятия осуществить», — сказал Боженко.

Изъять нельзя оставить

Количество наделов, которые, возможно, потребуется задействовать для строительства инженерных систем, а также их суммарную площадь архитекторы на градсовете не сообщили. Данные станут известны лишь после того, как застройщик выполнит проект инженерной подготовки территории.

Новости

Вопрос дня Когда начнут строить обход Барнаула и какие участки заберут ради проекта

Правда, принудительно изъять участки у собственников застройщик не может: эта функция есть только у государства и муниципалитета. Например, для строительства барнаульского обхода (планируемая магистраль, которая обойдёт региональную столицу с южной стороны и пройдёт по территории Первомайского, Павловского, Калманского районов) ещё в 2019 году было зарезервировано 102 земельных участка. Соответствующее постановление подписал губернатор края Виктор Томенко. Это значит, что при строительстве дороги у собственников заберут земли и выдадут денежные компенсации.

Из статьи 56.3 Земельного кодекса РФ:

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены:

1) утверждёнными документами территориального планирования (за исключением объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах территориального планирования);

2) утверждёнными проектами планировки территории.

В случае застройки территории в «Алтайских зорях» девелоперу придётся договариваться со всеми собственниками наделов индивидуально и приобретать земли по рыночной цене. Государственный выкуп участков в этом случае не предусмотрен. А потому если собственник не согласится с предложением застройщика и откажется продавать надел, то никто его заставить не сможет. Это частная собственность и она охраняется законом.

Статья 35 Конституции РФ

1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Что будет делать застройщик?

Важно понимать, что действия застройщика сейчас зависят только от экспертизы, которую пройдёт проект. Если она докажет, что предусмотренных мер по укреплению оврага достаточно, то создание дополнительных инженерных систем не потребуется.

На заседании градсовета 17 августа представители компании «Адалин-Строй» никак не прокомментировали предложение о выкупе садоводческих участков и чётко дали понять: в компании планируют всячески этого избежать и реализовать только те меры, которые были предусмотрены проектом и озвучены во время заседания градсовета. Поэтому вероятно, что земли садоводства так и останутся нетронутыми строительством.