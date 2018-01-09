Таунхаус с дубовой лестницей и баней продают в Барнауле за 19,5 млн рублей

Фото: avito.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 300 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится в закрытом элитном охраняемом поселке в санаторной части города. Просторные и светлые комнаты, витражное остекление, современная лестница из стекла и дуба. Имеется гараж на два автомобиля.

На первом этаже находится кухня-гостиная с выходом на террасу, гардеробная, гостевой санузел, газгольдерная.

На втором этаже три спальни, два санузла, гардеробная. На третьем этаже находится зона отдыха, баня, душевая, ванная.

На участке заменена почва, газон, дополнительный выход на тротуар.