Тень ажиотажа. Половина квартир в барнаульских новостройках остаются нераспроданными

Барнаульцы теряют интерес к новостройкам: по информации «Дом.рф», 49% квартир в возводимых ЖК не проданы. Это максимальный показатель за последние два года. Снижение спроса на квартиры подтверждают и данные по числу ипотек: их на 30% меньше, чем в прошлые годы. Эксперты опасаются, что в 2023 году ситуация усугубится.

Не больше половины

В ноябре 2022 года, по данным «Дом.рф», в Барнауле возводили 559 тыс. квадратных метров жилья. Из них 296 тыс. «квадратов» (49%) — это непроданные площади. В январе — мае число свободных для покупки квартир было в пределах 27-32%. Резкий рост объёмов непроданного жилья произошёл летом: в июне показатель достиг 38%, в июле — 43%, в августе — 44%.

Новости

Недвижимость Продажи новостроек в Барнауле снизились в четыре раза

Отчасти эти цифры можно объяснить тем, что на рынок одновременно вышли сразу несколько крупных проектов. Например, летом начали строить ЖК на ул. Сиреневой, 52, на ул. Северо-Западная, 48а, осенью — квартал на ул. Герцена, 5 (в посёлке Южном), дом в пер. Трудовом, 28а. «Выброс» на рынок квартир в этих проектах оказал влияние на общую статистику.

Однако динамика продаж в ЖК, которые возводят в Барнауле с прошлого года, тоже демонстрирует отсутствие интереса у барнаульцев к новостройкам. Так, по данным «Дом.рф», в ЖК «АртХаус» на ул. Пролетарской, 175 (продажи открыли осенью 2021 года) реализовано 41% квартир, в ЖК «Сити» на ул. Пролетарской, 125 (старт продаж дан весной 2022 года) — 44%.

В квартале «Колумб» на Павловском тракте, 196, где квартиры стали доступны для покупки в 2022 году, распродано 30% вариантов. А у квартала многоэтажек на ул. Сергея Семёнова, 27 (там возводят четыре дома, первые начали строить в 2021 году) реализовано 13-27% квартир. И подобные показатели практически у всех ЖК, запущенных в 2021-м — начале 2022 года.

Кратковременный «разгон»

Одна из основных причин низких продаж — высокие цены. Сейчас, по информации «Дом.рф», средняя цена квадратного метра новостроек составляет 72,4 тыс. рублей, а отдельные сегменты, по данным риелторов, продают по 100-120 тыс. рублей за «квадрат». В ноябре 2021 года долёвки продавали по 53,9 тыс. рублей, а в ноябре 2020-го — по 46,6 тыс. рублей.

Новости

Недвижимость «Тяжёлая ситуация». Ждать ли обвала рынка новостроек в Барнауле после завершения льготной ипотеки

Население, чьи доходы растут не так стремительно либо вовсе откладывает покупку жилья, либо приобретает вторичные квартиры. Так, в октябре 2022 года выдано всего 1978 ипотечных кредитов. Это на 21% ниже, чем год назад. При этом на приобретение новостроек банки выдали всего 347 займов (в ноябре 2021 года — 526, в ноябре 2020-го — 1079).

Сниженный спрос застройщики Барнаула пока готовы закрывать акциями, скидками и ипотеками от 1%. Это почти единственная возможность привлечь покупателей, ранее сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина:

«Первичный рынок стоит на своём, пока нет каких-то изменений в ценовой политике, есть только акции, которые придумывают застройщики».

В декабре продажи квартир могут немного вырасти из-за информации об отмене льготной ипотеки. Программа была главным драйвером развития строительной отрасли последние два года, но Минфин заявил, что её не планируют продлевать на 2023 год.

Правда, эта информация может быть «уловкой», чтобы стимулировать продажи квартир, предполагает руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин. Если же программу действительно отменят, то, по его мнению, рынок новостроек погрузится в кризис.

«Если льготную ипотеку отменят, то, вероятнее всего, спрос на новостройки упадёт, а значит, просядут и продажи. Строительство новых комплексов замедлится. Но в профессиональном сообществе обсуждают вероятность того, что льготную ипотеку всё-таки решат продлить. Уже было такое, когда отмену анонсировали, но этого не происходило. Зато спрос на программу в такие моменты ощутимо возрастал: люди в ажиотаже бросались покупать жильё. Возможно, после заявлений Минфина произойдёт то же самое. Это позволит кратковременно — на месяц — разогнать рынок и компенсировать спад начала и середины года. С другой стороны, не совсем понятно, что будет потом. Банки и застройщики опасаются просадки в начале 2023 года», — сообщил он в эфире радиостанции Business FM Барнаул.