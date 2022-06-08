Территория новой жизни. В Барнауле строят ЖК с зеленым двором без машин и необычными планировками

Весной 2022 года началось строительство одного из самых масштабных проектов жилой застройки в Барнауле. Новый квартал расположился на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, недалеко от ТЦ «Арена». Реализацией проекта занимается группа компаний «Алгоритм» — один из крупнейших застройщиков края.

Территория света и воздуха

Под создание нового городского района были запроектированы 86 гектар земли. Размеры участка позволяют комфортно разместить жилые дома, исключив эффект плотной городской застройки «окна в окна», одновременно наполнив уютные дворы большим количеством свежего воздуха и солнечного света.

Авторы проекта предусмотрели размещение 42 многоквартирных жилых домов, с созданием комфортной социальной инфраструктуры для жителей — детские сады, школы, поликлиника, учреждения торгового и развлекательного назначения, многоуровневые гаражи-стоянки. Осваиваемую территорию назвали NEW TERRA*.

Новый район будет зелёным

Благоустройство NEW TERRA* будет гармонировать с существующим природным ландшафтом, создавая взаимосвязанную систему. Проект включает в себя сохранение части существующего массива взрослых деревьев, создание скверов — современных мест отдыха в природной среде. Здесь крупные существующие зелёные участки соединятся с полосами новых бульваров и аллей.

Одной из визитных карточек местных жилых комплексов будут просторные дворы. Увеличенное расстояние между домами повысит комфорт проживания в них и создаст достаточные пространства для игр и отдыха. Современные детские и спортивные площадки, лавочки, шезлонги — уютно и надёжно.

Первый — «Колумб»

Строительство в NEW TERRA* начинается с жилого комплекса «Колумб». Он включает в себя три 10-этажных корпуса, возводимых полностью из силикатного кирпича, и один 16-этажный корпус, выполненный по монолитно-каркасной технологии с кирпичным оформлением фасада. Такое исполнение позволит сделать дома надёжными и долговечными, с необходимым и комфортным уровнем тепло- и шумоизоляции в квартирах.

Проектом предусмотрены различные планировочные решения: от уютных студий до больших семейных четырёхкомнатных квартир. Здесь всё продумано для комфортного проживания будущих жителей: большие окна расширяют пространство и добавляют естественного освещения; кухни-ниши позволяют совмещать зоны для еды и отдыха в единое целое, расширяя жизненные сценарии; гардеробные можно использовать как для хранения одежды, так и в качестве кладовой или постирочной. Если же места для хранения в квартире покажется недостаточно, в подвале дома предусмотрены кладовые (подсобные помещения), что обеспечивает дополнительный комфорт проживающих.

В местах общего пользования будут организованы помещения для консьержа или охраны. Широкие общие коридоры подчёркивают обозначенный застройщиком тренд масштабности проекта.

Отдельного внимания заслуживает дворовая территория ЖК «Колумб» — около 1,5 га отведено под игровые площадки, спортивные комплексы, места отдыха жителей. При проектировании придомовых участков большое внимание уделялось комфорту и простору дворовых территорий. Проезд транспорта по двору будет ограничен.

Жилой комплекс «Колумб» выгодно расположен на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной относительно существующей инфраструктуры. В шаговой доступности находится крупный строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», один из самых больших торговых центров Барнаула — «Арена». Спортивные развлечения и пляжный отдых в летнее время обеспечат ледовый дворец «Карандин-Арена» и пляжный клуб «Пул сайд».

Уверенность в результате

Спокойный облик будущего ЖК формируется благодаря сдержанной архитектуре с использованием природных оттенков в цветовых решениях фасадов. Между 10-этажными корпусами разместят двухэтажные нежилые здания, которые станут частью единого архитектурного ансамбля и закроют дворовое пространство, создавая приватность для жителей.

Для автовладельцев предусмотрен открытый паркинг на 617 машино-мест. Также в шаговой доступности от жилого комплекса планируется строительство многоуровневого гаража-стоянки.

Отделка квартир на момент ввода объекта в эксплуатацию будет включать в себя оштукатуренные стены, выравнивающую цементно-песчаную стяжку на полу, остекление окон и лоджий стеклопакетами с использованием профиля высокого качества без откосов и подоконников. Будет установлена надёжная входная дверь улучшенной эстетики, не требующая замены. Электрическую разводку организуют до щитка у входной двери. Проектом также предусмотрена установка счётчиков учёта холодного и горячего водоснабжения.

Рассрочка от надёжного застройщика

ГК «Алгоритм» уже открыл продажи в первом корпусе ЖК «Колумб» на Павловском тракте, 196. В этом доме вы можете приобрести квартиры на специальных условиях рассрочки:

Вариант № 1 — покупка по фиксированной цене с отсрочкой оформления ипотеки до 1 февраля 2023 года.

Бронируете квартиру мечты и выбираете дату сделки. Накануне сделки открываете эскроу-счёт в банке «ВТБ» ПАО (этот банк — партнёр «Алгоритма»). Специалисты «Алгоритма» готовят все документы для регистрации сделки в МФЦ. После регистрации договора долевого участия вы вносите 30% от стоимости квартиры на счёт эскроу. Не затягивайте, средства должны поступить в течение трёх дней. Финальный шаг: подписываете кредитный договор с банком до 1 февраля 2023 года.

Вариант № 2 — рассрочка без ипотечного кредита.

Бронируете квартиру (это, кстати, бесплатно). Открываете эскроу-счёт в банке-партнёре «ВТБ» ПАО. К моменту сделки специалисты «Алгоритма» подготавливают все документы для оформления в МФЦ. После регистрации договора долевого участия вы вносите 30% от стоимости квартиры на счёт эскроу. Не затягивайте, средства должны поступить в течение трёх дней. Оставшаяся сумма распределяется равными платежами раз в квартал до 1 марта 2024 года.

Все планировки доступны на сайте. Телефон отдела продаж: 72-00-82.

Проектная декларация

Рассрочка от застройщика ООО «СЗ «ДСК»

*NEW TERRA — НЬЮ ТЕРРА