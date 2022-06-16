Торгово-офисный центр Plaza выставили на продажу в Барнауле за 85 млн рублей

В Барнауле продают торгово-офисный центр Plaza, расположенный на ул. ​Короленко, 105 / ​Красноармейский проспект, 25 ​/ Гоголя, 82. В объявлении указано, что общая площадь трёхэтажного здания составляет 5930 квадратных метров, а продаётся оно в рамках ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» через электронные торги.

Дело в том, что владеет объектом ООО «Торгово-офисный центр «Алтай», которое в 2021 году признано банкротом. Из данных дела, рассмотренного в краевом Арбитражном суде, компания задолжала Московскому Индустриальному банку 486,1 млн рублей. Поэтому после продажи здания вся сумма уйдёт в счёт погашения гигантского долга.

Однако найдётся ли покупатель, готовый отдать за бизнес-центр почти 85 млн рублей, большой вопрос. В ТОЦ «Алтай» amic.ru сообщили, что считают это маловероятным.

«Никаких шансов продать объект по установленной цене нет — один процент из тысячи, что он уйдёт за ту стоимость, за которую выставлен. Отдельные акции объекта не продаются, он реализуется комплексом. На торгах (они пройдут 8 июля 2022 года, — прим. ред.) будет предусмотрено лишь повышение цены: каждый шаг — 7-8 млн рублей. Понижения не предусмотрено. Всё пойдёт на погашение банковского долга компании-владельца. Сейчас объект себя еле „тащит“: есть целый комплекс вопросов», — отметил представитель ТОЦ «Алтай».

Из типографии в офисы

Здание бизнес-центра Plaza когда-то было частью крупного государственного издательско-полиграфического предприятия «Алтай». В начале 2000-х компания была приватизирована, но сохранила название — ИПП «Алтай». Генеральным директором организации стал бизнесмен Валид Газиев. С лета 2011 года здания, входящие в состав предприятия, начали реконструировать.

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Прочее Как печатают газеты и книги: фоторепортаж из типографии "Алтай"

За это время типография перебралась в другое помещение, из «свечки» (ул. Короленко, 104), где размещались редакции газет, съехали многие издания, теперь там появились новые арендаторы. В типографском здании, которое и получило название Plaza, открылись спортивный центр, кафе, заехали офисы рекламных, туристических, спортивных и других компаний. При этом владельцем ТОЦ Plaza с 2011 года значится именно ООО «Торгово-офисный центр «Алтай». Кстати, издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» сейчас также находится в банкротстве: оно признано финансово несостоятельным в 2019 году.