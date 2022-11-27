Торговый центр с «колокольней» разрешили строить в барнаульском посёлке

Проект ТЦ на ул. Соловьиной, 14 / Фото: «Мастерская Золотова»

В посёлке Спутник скоро начнут строить торговый центр. Сейчас на участке, где появится объект, находится долгострой. Изначально собственник планировал снести здание и возвести на его месте современный ТЦ. Но затем решил возродить заброшенный объект.

Торговый центр появится на ул. Соловьиной, 14, в посёлке Спутник. Разрешение на строительство здания в середине ноября 2022 года получила компания «Акватория». На участке, где возведут ТЦ, уже есть двухэтажный недострой. Несколько лет назад собственник намеревался его снести и возвести новое здание. Проект объекта был представлен на градсовете в 2020 году.

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Тогда архитекторы предложили возвести ТЦ в современном стиле. Фасады здания должны были выполнить из цветного кирпича и панелей под дерево. Также предполагался большой объём остекления. Но из-за эконмической ситуации инвестор решил не сносить долгострой, а завершить. Конструктив здания, как показала экспертиза, это позволяет.

ТЦ будет разноэтажным: корпус вдоль ул. Соловьиной запроектирован трёхэтажным, а часть здания вдоль ул. Калиновой — одноэтажной. Общая площадь будущего объекта составит 1354 квадратных метра. Угол здания архитекторы предложили подчеркнуть «пирамидой-колокольней».

При этом в будущем площадь здания может вырасти: авторы предусмотрели возможность надстройки ещё нескольких этажей к одноэтажному корпусу.