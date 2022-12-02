Требования к расселению аварийных домов планируют ужесточить в России

Госдума разрабатывает законопроект, который ужесточит правила расселения аварийного жилья. Об этом сообщают «Известия».

Председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал о том, что обновления установят сроки процедуры расселения и запретят её затягивать.

Также сообщается, что законопроект предусматривает единовременное расселение объекта, поскольку сейчас возникают ситуации, что часть жителей аварийного дома вынуждены жить в опасных квартирах, когда некоторые из их соседей уже получили новое жильё.

Планируется поднять цены на закупку жилья для переселяющихся граждан на уровень нормативов Минстроя.

За нарушение требований закона предусматривается ответственность вплоть до уголовной.