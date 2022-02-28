"Трёшку" без ремонта в центре Барнаула продают за миллиард

Трёхкомнатную квартиру в центре Барнаула продают на Avito за 1,1 млрд рублей. За эти деньги на улице Никитина, 107, можно приобрести 135,6 кв. м, однако там ещё придётся сделать ремонт.

В квартире потолки 3,5 метра, панорамное остекление во всех комнатах, вид на лес и Нагорный парк. Однако в помещении выполнена только черновая отделка: установлены пластиковые окна, приборы учёта на электроэнергию и воду, а также оштукатурены стены.

Во дворе находится закрытая детская площадка, возле дома есть подземная парковка.