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Три участка у Трассы здоровья в Барнауле выставили на торги для строительства семи высоток

Общая площадь земель под застройку составляет 4,5 га. Территории предназначены для возведения домов 16-25 этажей

19 декабря 2022, 09:37, ИА Амител

Проект ЖК в квартале на ул. Нагорной / Источник:
Проект ЖК в квартале на ул. Нагорной / Источник: "Дом.РФ"

На Змеиногорском тракте в Барнауле продают на торгах три земельных участка, которые предназначены для строительства многоэтажных домов 16-25 этажей. Первые здания в этом квартале начали возводить ещё в 2018 году, а всего микрорайон рассчитан на 15 высоток, школу и детский сад. Общая стоимость продаваемой земли превышает 42 млн рублей.

Семь высоток

Участки, которые краевой Фонд имущества выставил на аукцион, находятся в микрорайоне «Нагорный». Первая территория имеет площадью 0,7 га. Здесь, согласно проекту планировки квартала, можно построить дом в 25 этажей, открытую парковку и подземную автостоянку на 72 машино-места. Начальная цена земли составляет 6,8 млн рублей.

Проект планировки квартала «Нагорный», красным выделены границы участков, выставленных на торги / Источник: «Архи Групп»
Второй участок имеет площадь 0,8 га, он предназначен для строительства двух домов по 16 этажей и подземной стоянки на 70 машино-мест. Площадку продают за 9,1 млн рублей. Третий участок, выставленный на торги, самый большой — 3 га. Здесь возможно возвести четыре многоэтажки 16-24 этажа, три подземных парковки на 176, 94 и 66 машино-мест, наземный гараж на 300 автомобилей.

В аукционной документации указано, что по всем участкам проходят охранные зоны линий электропередачи. Срок аренды земель составляет 10 лет и 8 месяцев. В течение этого времени инвесторы должны возвести дома. Аукционы запанированы на 24 января 2023 года.

В окружении леса

Квартал на ул. Нагорной ещё в 2015 году решила развивать компания «СтройГАЗ», Микрорайон получил название Моховая поляна. В нём должны были появиться 11 высоток. Но вскоре застройщик обанкротился, а земли передали в краевую собственность.

В 2018 году два участка забрала компания «Домстрой-Барнаул», которая была у «СтройГАЗа» на этом проекте подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных «свечек». Проект получил название «Хорошоево».

В 2019-м «Домстрой-Барнаул» арендовал ещё два участка, а одна площадка ушла с торгов компании «Барнаулкапстрой». В конце 2020 года «Строительная перспектива» забрала участки у «Домстроя-Барнаул» и «Барнаулкапстроя», выиграла на аукционе ещё один и теперь в одиночку застраивает квартал. Компания уже сдала два дома, четыре возводит.

Кроме домов, в микрорайоне запроектированы школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

На придомовых территориях, согласно проекту, планируется разместить площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственного назначения. В юго-западной части квартала проектировщики предусмотрели площадку для выгула собак. Большое внимание уделено озеленению: в квартале заложены аллеи и парковые зоны.

Интересно, что в апреле 2022 года руководитель «Строительной перспективы» Андрей Комяков сообщил amic.ru, что не планирует участвовать в аукционах, где разыграют оставшиеся земли в осваиваемом квартале. Причин этого решения предприниматель не назвал.

Комментарии 16

  • Причин этого решения предприниматель не назвал. - Так они очевидны, нет? Он и стройку вместо холма вроде заморозил.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Очередные вертикально стоящие бараки с претензией на "элитарность" с внешними стенами в один газосиликатный блок как в Сочи, жизнь в которых чрезвычайно опасна для здоровья из-за скученности населения, глухих коридоров и лифтов, являющихся распространителями вирусной и бактериальной инфекции.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • являющихся распространителями вирусной и бактериальной инфекции - вызовите ему санитаров уже кто-нибудь...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • вызовите ему санитаров - Не поедем, достал он нас, сами везите.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • вызовите ему санитаров уже кто-нибудь...***** А набрать в поисковике, например, "лифт ковид" тупо мозгов не хватает? Куча публикаций по теме будет. Просвещайтесь, спасайте себя и особенно своих детей! Бегите из насквозь токсичных человейников!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Так они очевидны, нет? Он и стройку вместо холма вроде заморозил---- не тупи, стройку на Сахарова Шония заморозил, денег и так на засыпку Ковша не хватает
    19 декабря, Гость   Ответить
  • стройку на Сахарова Шония заморозил - так вроде там некий Козлов хозяин?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Лесу п3,14ц! Человейники нужней.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так вроде там некий Козлов хозяин? === Ну что не понятного, Козлов хозяин, а стройку заморозил Шония)))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Старинка в своём репертуаре, опять с ковидом в лифтах борется) насколько неугомонная пенсионерка) бабуль, ты бы ипплетом об стену себя удивила, в конце то концов)
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А лыжня здоровья скоро будет петлять меж высотой, от подъезда до подъезда. И в каждом открыто по пивнухе. О боже....
    19 декабря, Гость   Ответить
  • опять лес рубить будут?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • От трассы здоровья, ничего не остаётся , и леса тоже, чем дышать-то , выхлопами от автомобилей ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели застройщикам не хватает в городе земли, что вы лес- то вырубаете. Вы в черте города порядки наведите
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Отстаньте от лесополосы! Всё готовы продать... Безмозглые
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Одни продают землю в ленточном бору, другие-покупают. Только на то, что люди против - это никого из них не интересует. И те и другие мнят себя патриотами родного города.
    21 декабря, Гость   Ответить
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