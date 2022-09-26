Стильно, уютно и бесплатно. ТВК «Гранд Арена» подарит сертификат на услуги дизайнера интерьера

Сейчас в магазинах представлен огромный выбор мебели и отделочных материалов. Многообразие стилей, форм и оттенков может поставить в ступор, тем более что разница образцов в магазине минимальна, а на деле может изменить весь вид помещения. Ещё при этом важно, чтобы интерьер получился не только стильным, но и функциональным и эргономичным. В общем, здесь трудно обойтись без помощи профессионала — дизайнера. Кстати, её можно получить бесплатно, приняв участие в розыгрыше от ТВК «Гранд Арена».

Главный приз — дизайн-проект любой комнаты от архитектора-дизайнера Марины Шляховой. Она — основатель собственной дизайн-студии и член Союза дизайнеров России.

«Создание комнаты или квартиры — всегда особый процесс рождения уникального жилого пространства: комфортного и безопасного, стильного и неповторимого. Похожих интерьеров не бывает, как не может быть двух одинаковых семей. Я с удовольствием создам и ваш уникальный мир», — отметила Шляхова.

Фото: фотобанк Марины Шляховой

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно с 14 сентября по 31 октября 2022 года написать положительный отзыв о ТВК на одной из трёх площадок:

— 2ГИС;

— «Фламп»;

— «Яндекс Карты».

Отзыв должен содержать фамилию и инициалы. По окончании розыгрыша организаторы соберут все отзывы, соответствующие правилам, выгрузят в таблицу и присвоят им порядковые номера. Затем с помощью генератора случайных чисел выберут победителя.

Прямой эфир с розыгрышем смотрите 1 ноября 2022 года в официальной группе во «ВКонтакте».

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения в группе во «ВКонтакте».

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Барнаул, Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

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