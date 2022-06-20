У инвесторов возникли проблемы с застройкой территории барнаульского Ковша

Отрезать от участков береговую линию на Ковше и отдать её в собственность государства — такое решение вынес краевой Арбитраж в отношении двух компаний, занимающихся строительными проектами на этой территории. Постановление касается площадок, принадлежащих фирме «Акватория», которая, по данным «Банкфакса» связана с семьёй бизнесменов Мудриков, и компании «Родные берега», контролируемой другим известным барнаульским строителем — Юрием Гатиловым («Жилищная инициатива»).

Росимущество вступилось за права государства

Два участка (№ 6 и № 10) на ул. Промышленной у Ковша ещё в начале 90-х были приватизированы и выкуплены Западно-Сибирским речным пароходством. В дальнейшем первая площадка попала в собственность «Акватории», а вторая — «Родным берегам». Рядом — на участке № 4 — должны были построить причальную набережную, но в итоге там уже строят дом.

Эта территория принадлежит компании «Транском», руководит которой бизнесмен Андрей Загарин.

Росимущество посчитало, что эти участки под причальную набережную были незаконно приватизированы и с 2017 года начались суды по их отчуждению в пользу государства. Сейчас ведомство умерило аппетиты и потребовало отнять у застройщиков только береговую линию.

Дважды в инстанциях Арбитража строители доказывали свою правоту, но 9 июня этого года краевой Арбитражный суд вынес вердикт: изъять у застройщиков береговую линию. Но у фирм есть право оспорить это решение.

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Искусственный участок на Ковше под вопросом

Тем временем ещё одна компания Загарина — «ГенПодряд» — выиграла тендер на создание искусственного участка на месте акватории Ковша, т.е. на засыпку части водоёма от полуострова Побочень до ул. Промышленной.

К работам фирма обещала приступить летом 2022 года. Но пока взяла паузу, сообщает «Толк». В компании рассказали, что на рынке недвижимости возникла неопределённость, поэтому пока они решили не спешить с реализацией проекта. Отказываться от него они не собираются, но окончательно определятся, что делать дальше, в сентябре.

У реализации идеи по засыпке части Ковша есть сроки, если строители в них не впишутся, им пришлось бы платить пени. Но тут подоспела помощь от правительства края, которое из-за кризиса до конца 2022-го наложило мораторий на все штрафы для застройщиков. Этим и воспользовался «ГенПодряд», чтобы определиться с будущим проекта.

На искусственной территории площадью 20 соток планируют построить три 12-этажные «свечки».

Напомним, что ранее барнаульцы создали петицию о том, чтобы Ковш не засыпали.