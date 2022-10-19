Участки для строительства магазина и складов нашли в Барнауле

Магазин предлагают построить в барнаульском поселке Бельмесёво, а в промзонах города — склады. Сейчас земельные участки, подходящие для возведения зданий, выставил на торги региональный Фонд имущества. Бюджет края от продажи территорий получит 2,3 млн рублей. Аукционы назначены на 24 ноября 2022 года.

Участок площадью 16 соток предлагают арендовать (с последующим выкупом) в поселке Бельмесёво, на ул. Мостовой, 18 (недалеко от пересечения со Змеиногорским трактом).

Согласно аукционной документации, земля расположена в территориальной зоне специализированной общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2) и подходит для строительства магазина. Площадка пока никак не используется, на ней растут деревья и кустарники. Начальная цена лота — 886 тыс. рублей.

Участок для строительства магазина / Фото: Google карты

На ул. Мамонтова, 303в, предлагают построить складской комплекс. Площадь участка, выставленного на торги, составляет 36 соток. Интересно, что сейчас на территории находятся два гаража-стояки (площадью 758 и 815 квадратных метров), а также котельная. Все строения признаны самовольными по решению Арбитражного суда.

«Лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка, обязано за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снести самовольные постройки, расположенные на земельном участке в срок, не превышающий двенадцати месяцев, в соответствии с требованиями действующего законодательства», — сказано в документации к торгам.

Начальная цена земли — 924 тыс. рублей.

Еще один участок, предназначенный для возведения складов, находится на ул. Звездная, 31д (недалеко от барнаульских теплиц). Площадь территории составляет 67 соток, ее предоставляют в аренду на 4 года и 10 месяцев. За это время победитель торгов должен возвести объекты. Начальная цена продажи составляет 520 тыс. рублей.