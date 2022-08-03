Участок под строительство заводов и складов продают рядом с аэропортом Барнаула

Земельный участок на Павловском тракте / Фото: «Дом.РФ»

Земельный участок, предназначенный для строительства производственных и административных объектов, выставили на торги в Барнауле. Территория принадлежит государству, а потому распоряжается имуществом федеральный институт жилищного строительства «Дом.РФ». Аукцион запланирован на середину сентября 2022 года.

Земля на «отшибе»

Участок, выставленный на торги, расположен на Павловском тракте, в полутора километрах от барнаульского аэропорта. Его площадь — 15,5 га. Земля подходит для возведения производственных, строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий, складов, оптовых и производственных баз.

Территория располагается в промзоне: к югу от неё уже построены торгово-складские помещения, вдоль западной границы участка проходит железная и автомобильная дороги.

Начальная стоимость участка — 16,1 млн рублей. Аукцион пройдёт 19 сентября 2022 года.

«Распродажа» от «Дом.РФ»

Всего оператор жилищного строительства готовит к торгам в Барнауле шесть земельных участков. Так, территорию площадью 413 га планируют продать за селом Власиха. Площадка предназначена для строительства коттеджных посёлков и социальных объектов. Ожидается, что торги пройдут в четвёртом квартале 2022 года.

Новости

Недвижимость Заброшенную двухэтажку рядом с Новым рынком продают на торгах за 7,5 млн рублей

Остальные пять участков (включая тот, что уже выставлен на аукцион) расположены на Павловском тракте. На землях 11,6, 9 и 5,4 га регулятор предлагает возвести многофункциональный комплекс с ТРЦ, аквапарком, гостиницей, парком развлечений, объектами общественного питания.

Эти три площадки уже побывали на торгах: в октябре 2021 года «Дом.РФ» выставил их на продажу единым лотом. Однако желающих приобрести земли за 191 млн рублей не нашлось. Теперь же территории разбиты на отдельные лоты. Какой будет их цена на очередных торгах, пока неизвестно.

Один из самых больших участков, которые продаёт «Дом.РФ» в Барнауле, это квартал площадью 916 га. «Дом.РФ» предлагает отдать его под комплексное развитие. Большая его часть попадает в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, где запрещено жилищное строительство.

Однако властям удалось вывести из-под ограничений 400 га: здесь, согласно концепции «Дом.РФ», можно построить дома до 25 этажей, девять типовых школ по 550 мест каждая, восемь детских садов по 280 мест. Заложен в жилом массиве и квартал под общественно-деловую застройку (16,6 га) и зелёную зону, например, парк (6,7 га). Общая площадь квартир составит 1,23 млн квадратных метров. Выставить землю на торги планируют в четвёртом квартале 2022 года.