Участок под застройку за медуниверситетом могут снять с торгов из-за претензии недропользователя

Аукцион по продаже участка на ул. Чкалова, 58, в Барнауле могут отменить. Территория предназначена для строительства шестиэтажного дома и разыграть её на торгах должны 15 сентября. Но в антимонопольную службу поступила жалоба от компании, которая занимается добычей подземных вод. По её информации, мэрия не имела права выставлять участок на торги.

Упс, ошибочка

Земля на ул. Чкалова, 58 (пересечение с ул. Максима Горького) находится в муниципальной собственности и имеет площадь чуть более 32 соток. 9 августа 2022 года мэрия выставила территорию на торги.

Согласно документации, на площадке можно построить среднеэтажный многоквартирный дом. Высота объекта не должна превышать 19 метров — это приблизительно шесть этажей. Ограничения связаны с тем, что рядом с участком находится учебный корпус Алтайского медуниверситета (пр. Ленина, 40), который относится к объектам культурного наследия.

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Ожидалось, что площадка заинтересует многие строительные компании: она расположена в центре, свободна от строений и юридически подготовлена. Но 6 сентября в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Сиб-Мит Групп», которая просит аннулировать торги. В документе указано, что больше года назад компания получила разрешение осваивать участок.

«20.08.2021 года Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края предоставлено право пользования участком недр, с целевым назначением „разведка и добыча подземных вод в целях питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения“ ООО „Сиб-Мит Групп“», — указано в жалобе.

Строительство зданий на участке, отведённом под добычу недр, противоречит Земельному кодексу, отмечают в компании. А потому торги должны быть немедленно аннулированы. Пока городской комитет по земельным ресурсам никак не отреагировал на жалобу: торги по-прежнему активны. Однако есть большая вероятность, что вскоре их всё же отменят.

Случайность или система?

Это уже второй случай в Барнауле, когда на участки, отводимые под застройку, претендует недропользователь. В апреле 2022 года краевой Фонд имущества выставил на торги землю на ул. Сухэ-Батора, 39. Территория предназначалась для строительства высотного дома. Однако в мае компания «РитмА» подала в ФАС жалобу, где заявила: Минприроды дало ей право пользоваться недрами (водой) на участке. В результате аукционы был отменён и повторно участок выставили на торги лишь в сентябре 2022-го.

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В документации к торгам Фонд имущества (как организатор аукциона) указывает, что у участка есть ограничения и будущему арендатору придётся согласовывать свои планы по освоению земли с недропользователем.

«В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 „О недрах“ пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен», — сказано в аукционной документации.

Интересно, что в апреле интересы компании «РитмА» представлял барнаульский предприниматель Виктор Бубенин. Ему же, согласно открытым источникам, принадлежит и компания «Сиб-Мит Групп». Также он является руководителем компании «МДС-Алтай», которая выиграла аукцион на создание искусственного земельного участка на Лесном пруду в посёлке Булыгино. Здесь планируют построить комплекс из 29 жилых высоток. Есть ли у инвестора планы на освоение участков в Центре и Сулиме, пока неизвестно.