Ураганный ветер срывает обшивку с барнаульской новостройки

В сообществе Barnaul22 опубликовали видео, на котором показано, как порывы ветра срывают обшивку со стен барнаульской новостройки.

Автор ролика уточнил, что речь идет о доме по адресу проспект Энергетиков, 20. Отмечается, что построен он всего год назад.

Жителям ближайших домов рекомендуют убрать автомобили подальше от дома, так как сорванные материалы могут повредить машины.

Напомним, что на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 27-32 метров в секунду.

МЧС рекомендует переждать непогоду дома и закрыть все окна. Старайтесь обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Автомобили лучше ставить в гараж или подальше от слабозакрепленных конструкций.