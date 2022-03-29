Урбан-виллы с московским шиком: в Барнауле строят ЖК с необычной планировкой квартала

Компания «Адалин» приступила к строительству нового жилого комплекса на ул. Сергея Семёнова, 27. Уникальный для краевой столицы ЖК с приватными урбан-виллами вырастет на территории квартала 2036 (район «старой» «Ленты»). В чём его эксклюзивность и как это отразится на облике спального района города — в материале amic.ru.

Как в дореволюционной России

Жилой комплекс (проектная декларация) поделят на два квартала — А и Б. Каждый из них будет состоять из семи жилых блоков с разной этажностью от 6 до 24. Основной акцент авторы проекта сделали на пересечения улиц, добившись понижения этажности. По их мнению, так облик квартала станет более выразительным и не будет «давить» на окружающее пространство.

«Дома будут выполнены из монолитного каркаса с заполнением стен кирпичом. Фасады тоже облагородим кирпичом светлых, тёмных и ярких оттенков. Их украсят миниатюрные балконы для выполнения декоративной функции, например, выращивания цветов», — рассказали в компании «Адалин».

Соединение монументальной части зданий и «воздушного» верха стало ещё одной изюминкой проекта. А площадь остекления фасадов будет расти с повышением уровня каждого здания. Эффекта удалось добиться за счёт увеличения оконных проёмов. Таким образом, высокие «башни» визуально станут легче.

Массивный низ предполагает увеличенный архитектурный объём, внушительные парадные и зону лобби — так же как в зданиях дореволюционной России. Их отделают натуральным камнем.

Террасы, буккроссинг и собственное ТСЖ

Жилой комплекс вместит 1052 квартиры: от компактных студий до просторных многокомнатных апартаментов. Их площадь варьируется от 26 до 108 кв. метров. Практически во всех квартирах будут просторные кухни-гостиные, а крупногабаритное жильё оборудуют двумя или тремя санузлами, огромными балконами и террасами на крышах.

«На верхних этажах будут двухуровневые пентхаусы с окнами в пол для панорамных видов. В некоторых квартирах на первых уровнях предусмотрен отдельный вход с улицы. Всего в комплексе сможет проживать порядка 1,86 тысячи человек», — подчеркнули архитекторы.

Подъезды оснастят колясочными. Помещения отделают керамической и гранитной плиткой и поставят мебель из шпона дуба. Световая архитектура завершит эффектный антураж. Вдобавок в подъездах появятся полки для буккроссинга, где жильцы смогут обмениваться книгами. Для удобства эксплуатации в одном из домов разместится ТСЖ и диспетчерские пункты.

Первые этажи предусмотрены для ретейла. Здесь появятся развивающие центры для детей, рестораны, бутики, развлекательные заведения. Им отдадут порядка двух тысяч квадратных метров. Одно из помещений — с высокими потолками и панорамным остеклением — застройщик планирует отдать под фитнес-клуб.

Московский формат

Отдельно стоит сказать о новаторской для Барнаула планировке кварталов. Авторы проекта разместили по периметру высокие секции, которые станут своего рода границей между улицей и «миром жильцов».

За ними поместили общественную зону, а внутри двора — полуобщественную, с шлагбаумом. В глубине квартала будет построена полуприватная, а за домами — приватная зоны, куда смогут попасть только обладатели ключей-карт.

В центре двора проектировщики «посадили» четыре урбан-виллы. Это восьмиэтажные односекционные дома с четырьмя открытыми фасадами. Вдоль них разместят квартиры с угловыми гостиными.

Вдобавок у жильцов первых этажей будут собственные палисадники. А у верхних — неостеклённые балконы для приватного отдыха под открытым небом. Подобные виллы уже строят в Москве, Новосибирске и других крупных городах России.

«Внутри двора предусмотрено много зелени, стильные фонари, мощёные улочки, длинная прогулочная аллея. Для детей обустроят игровые площадки с соответствующим оборудованием, также предполагаются территории для спорта и хозяйственных нужд. Экодвор будет выполнен из площадок, тропинок, зелёных островков, оформлен камнем и деревом», — рассказали в компании «Адалин».

Квартал планируют освободить от машин. Здесь предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки. Для автомобилей запроектирован вместительный подземный паркинг с несколькими удобными въездами. В нём поместится 425 машин. Ещё порядка 700 автомобилей можно будет оставить на открытых стоянках вдоль улиц.

Готовая инфраструктура

Вокруг будущего ЖК уже сформировался целый жилой микрорайон с современной инфраструктурой. В самом квартале будет школа на 1,4 тыс. учеников со стадионом и детский сад для 260 детей.

В кварталах по соседству также обеспечена богатая инфраструктура. Образовательные учреждения, поликлиника, фитнес-центр с закрытым бассейном, парк с катком и открытым бассейном. Какие-то объекты уже работают, а какие-то будут построены в ближайшее время.

В шаговой доступности — торговые и развлекательные заведения. Внутри кварталов строят новые дороги. Здесь появятся остановки и будет запущен общественный транспорт.

Застройщик: ООО СЗ «Адалин на Семёнова»

Проектная декларация на сайте: нашдом.рф.

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