Усадьбу у леса в элитном барнаульском поселке продают за 19 млн рублей

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 350 квадратных метров продают в закрытом поселке "Серебряный бор" на Змеиногорском тракте в Барнауле за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Как отмечает автор объявления, строительство дома еще не завершено. Жилье находится на участке площадью 15 соток. Имеется охрана.

"Место для жизни самое лучшее в городе. Поселок обжитой, дороги, проезды, тротуары, освещение - все в идеальном состоянии. Вокруг поселка сосновый бор. Отличные соседи", - добавляет продавец.