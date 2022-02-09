Уже не тренд. Барнаульские застройщики все чаще строят ЖК без малогабаритных квартир

За последние три года средняя площадь квартир в барнаульских ЖК выросла почти на треть. Девелоперы считают, что новостройки могли “подрасти” из-за того, что в новых проектах компании закладывают небольшое число малогабаритных квартир. Совсем отказываться от них застройщики не планируют, но и увеличивать долю студий и “однушек” — тоже. Почему — выяснил amic.ru.

Плохо для “бизнеса”

“Размер” квартир в барнаульских новостройках стремительно растёт. Если в начале 2019 года средняя площадь продаваемых вариантов составляла 48,7 квадратного метра, то в январе 2022-го, по данным сервиса “Дом.РФ”, уже достигла 70,8 кв. м.

Средняя площадь продаваемых квартир в новостройках Барнаула / Фото: “Дом.РФ”

Новостройки в Барнауле могли резко “подрасти” из-за выхода на рынок новых проектов с большой долей крупногабаритных квартир, объяснил amic.ru руководитель компании “Строительная перспектива” Андрей Комяков. По его словам, несмотря на то, что малогабаритное жильё продаётся дороже “трёшек” и “четырёшек” (чем меньше площадь, тем выше цена квадратного метра), большая доля маленьких квартир может навредить репутации ЖК.

“В доме рядом с малогабаритными квартирами сложно будет продать “трёшку”. Поэтому при большом наличии малогабаритных вариантов жильё уходит в сторону “эконом”. Последний год площадки для строительства перемещаются к центру, и компании, работающие в этом районе, позиционируют жильё как “бизнес”. А “гостинки” в бизнес-классе — не самый хороший вариант, они сразу удешевляют остальные квартиры”, — отметил застройщик.

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Статистический рост площади жилья эксперты объясняют и другой причиной: в прошлом году в городе раскупили все малогабаритные квартиры в новостройках. Новых проектов на рынок пока вышло немного. Поэтому покупателям, которые решили приобрести недвижимость в 2022-м, достались только трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры — это единственные варианты, которые ещё можно найти на рынке.

“Крупногабаритные квартиры — “трёшки”, “четырёшки” — продаются значительно позже, когда ЖК вышел на завершающую стадию строительства или даже после сдачи дома. В некоторых проектах, построенных год назад, ещё есть свободные крупногабаритные квартиры. Огромного спроса на этот сегмент нет. Безусловно, большие квартиры должны быть на рынке для обеспечения полноценной социальной среды. Мы практически везде их закладываем. Но где есть возможность дать упор в сторону квартир площадью 45-55 “квадратов”, так и поступаем”, — отметил Андрей Комяков.

Падение при обвале

Вместе с площадью уже третий год в Барнауле растёт и средняя цена квартир. По информации “Дом.РФ”, если в январе 2019 года стоимость составляла 47,2 тыс. за квадратный метр, то в начале 2022-го — 70,1 тыс. рублей. И пока компании не видят предпосылок к снижению стоимости: спрос на новостройки высокий, на рынке — дефицит вариантов, а цены на строительные материалы идут вверх (это влияет на себестоимость новостроек).

“Каждый день просыпаемся и смотрим на стоимость материалов. На днях была информация, что они подорожают на 30-40%. Лучше бы стабильно стоимость “квадрата” была 50-60 тыс. рублей, чем ажиотаж по 90-100 тыс. рублей. Года два назад было спокойнее. Сейчас можно и заработать, но и в случае обвала рынка — упасть”, — говорит Андрей Комяков.

Средняя цена продаваемых квартир в новостройках Барнаула / Фото: “Дом.РФ”

Барнаульские строители, по словам эксперта, столкнулись не только с удорожанием строительных материалов, но и с дефицитом некоторых позиций.

“Утеплитель мы закупили перед Новым годом на все строящиеся дома, потому что следующие поставки обещают только летом. Цена на этот материал уже выросла где-то на 15% в сравнении с декабрём, а ближайшие поставки будут только через два-четыре месяца”, — отметил руководитель “Строительной перспективы”.

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Сейчас девелоперы не могут заключить и долгосрочные контракты, например, с производителями окон. Ещё несколько лет назад строительные компании нередко оплачивали фирмам-изготовителям едва ли не весь объём остекления в ЖК. Теперь же “оконщики” не принимают оплату авансом, чтобы не потерять прибыль.

“Производители не знают, по какой цене в следующем месяце им придут профили (металлические профили, применяемые для изготовления окон, — прим. ред.). Их можно понять, они не могут рисковать”, — говорит Андрей Комяков.

В ближайшие месяцы, по прогнозам экспертов, могут также подорожать металл, древесина и железобетонные изделия, а также песок, щебень и другие номенклатуры. Из-за этого себестоимость строительства домов в Барнауле ещё вырастет.