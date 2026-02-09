В Карелии магазинам и ресторанам запретили выбрасывать мусор в общие помойки

Теперь бизнес обязан либо установить собственные баки, либо обустроить отдельные площадки

09 февраля 2026, 21:44, ИА Амител

Мусор/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

В Республике Карелия для снижения нагрузки на переполненные мусорные площадки бизнесу - магазины, кафе и рестораны - запретят пользоваться контейнерами во дворах жилых домов, сообщает karelinform.ru.

Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, предприятия торговли и общепита лишаются права выбрасывать пищевые и иные отходы в контейнеры, предназначенные для жителей многоквартирных домов.

Теперь бизнес обязан либо установить собственные баки в технических помещениях, либо обустроить отдельные контейнерные площадки и заключить самостоятельные договоры на вывоз мусора.