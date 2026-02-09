В Карелии магазинам и ресторанам запретили выбрасывать мусор в общие помойки
Теперь бизнес обязан либо установить собственные баки, либо обустроить отдельные площадки
09 февраля 2026, 21:44, ИА Амител
В Республике Карелия для снижения нагрузки на переполненные мусорные площадки бизнесу - магазины, кафе и рестораны - запретят пользоваться контейнерами во дворах жилых домов, сообщает karelinform.ru.
Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, предприятия торговли и общепита лишаются права выбрасывать пищевые и иные отходы в контейнеры, предназначенные для жителей многоквартирных домов.
Теперь бизнес обязан либо установить собственные баки в технических помещениях, либо обустроить отдельные контейнерные площадки и заключить самостоятельные договоры на вывоз мусора.
«Документ также четко разграничивает ответственность за содержание контейнерных площадок и вводит дополнительные требования к обращению с отходами. Крупногабаритный мусор предписано складировать только в специальных бункерах или выделенных отсеках. При их отсутствии жители должны самостоятельно доставлять такие отходы на специализированные площадки», - отмечает издание.
