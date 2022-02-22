В АКЗС сообщили, что строительства в парке имени Ленина в Барнауле не будет

В ближайшее время в парке имени Ленина в Барнауле не будет никакого строительства. Об этом заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, сообщает сайт Заксобрания.

“Это имущество края. Позиция комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии — сохранить зелёные зоны в краевой столице. Именно поэтому мы в прошлом созыве приняли закон о компенсационном озеленении, по которому высадка деревьев взамен вырубленных производится в том же микрорайоне в двойном размере”, — сказал Серов.

Депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка “Лесная сказка” Сергей Писарев также рассказал, что сейчас обсуждается решение о передаче части территории зоопарку. Сейчас именно “Лесная сказка” обслуживает участок, который не входит в её состав земель.

Также этой весной в парке начнут строить пешеходную дорожку от микрорайона “Невский” к гимназии № 123. Чиновники задумались об этом, когда в АКЗС и гордуму Барнаула обратились жители микрорайона с просьбой провести дорожку через территорию “Лесной сказки” и парка имени Ленина.

Ранее администрация Барнаула пообещала блокировать любые попытки Министерства спорта Алтайского края построить физкультурно-оздоровительный комплекс или стадион для команды “Коммунальщик” в парке имени Ленина. Часть территории зелёной зоны принадлежит ведомству, и разговоры о новом объекте ведутся уже несколько лет. Однако жители соседних с парком домов составили петицию против строительства, которую подписали почти 4 тысячи человек.