В Алтайском крае нашли 30 тыс. объектов недвижимости, которых на самом деле нет

Алтайский Росреестр за последние месяцы снял с учёта 30 тыс. объектов, числящихся в госреестре недвижимости, но на деле не существующих. Об этом сообщает «Толк».

Наиболее распространены три типа таких объектов. В первой группе недвижимость, на которую у собственника возникли права, однако он не зарегистрировал её в госреестре. Например, недавно женщина из Топчихинского района продала дом, но не зарегистрировала переход.

Также жители края часто строят дома, но не оформляют на них права, чтобы не платить налоги. А некоторые объекты заброшены или уничтожены пожаром, наводнением или временем. Собственники не снимают их с учёта — иногда по причине переезда или смерти.

В этом случае органы муниципальной власти должны выезжать на объект, проводить осмотр и готовить соответствующий акт без привлечения кадастрового инженера.

Ранее в центре Барнаула возобновили строительство 16-этажки по адресу Димитрова, 150. Восемь лет назад работу на объекте начала компания «Стройгаз», которая обанкротилась после того как возвела первый этаж.