В Барнауле автомобиль протаранил сразу три машины

В Барнауле утром 10 августа на улице Советской Армии, в районе военкомата, произошло ДТП. Водитель протаранил три автомобиля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, виновник столкновения был нетрезв. Информации о пострадавших нет.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 9 августа на Змеиногорском тракте в краевой столице автомобиль под управлением 33-летней женщины сбил ребенка. Рядом с местом происшествия находится знак "Пешеходный переход", однако на фото разметки не видно.

Позднее стало известно, что пострадавшая выжила и с различными травмами госпитализирована в больницу.