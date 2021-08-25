В Барнауле готовят к сдаче третью блок-секцию проблемного ЖК "Парковый"

Застройщик готовит к сдаче третью блок-секцию в ЖК "Парковый". Завершение работ запланировано на сентябрь. Об этом заявил директор "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов на очередном заседании межведомственной рабочей группы в мэрии Барнаула.

"Работы на объекте ведутся в соответствии с ранее разработанным планом-графиком, преимущественно на третьей блок-секции, в местах общего пользования и входных группах, а также на сетях водопровода, канализации, отопления; готовится дорога и грунт для благоустройства, – уточнил Шумов. – На первой и второй блок-секциях проводится монтаж кровли и остекление. Заключены договоры на кладку межкомнатных перегородок в четвёртой и пятой блок-секциях. Проводятся работы по строительству подземной парковки".

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Вопрос о парковке личного транспорта до сдачи остальных блок-секций пока остаётся открытым. Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров поручил застройщику проработать этот вопрос.

Ещё одним проблемным вопросом стало кредитное финансирование Сбербанком. По словам Фёдорова, решение по нему примут до конца недели. С учётом этого аспекта внесут коррективы в дорожную карту. На это потребуется ещё три дня.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе "Барнаулкапстрой" остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу.

Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании. Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк".