В Барнауле готовят под застройку землю в лесу у реки недалеко от СИЗО

В Барнауле готовят под застройку многоквартирными высотками участок в проезде Канатном, пишет «Толк».

«Здесь подготовили проект межевания части квартала, на территории которого находится недостроенная жилая семиэтажка, частные дома, лыжная база, пустырь и хозпостройки. Предложенный вариант вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 29 декабря», — отмечает издание.

Инициатором проекта выступает компания «Строительная инициатива» Юрия Гатилова, которая уже приобрела два участка — обе территории предназначены для строительства многоквартирных домов по 4-8 этажей.

«Новый собственник хочет расширить эту площадку за счёт соседних участков в проезде Канатном, 48, 42а, 64а, 64б, 33, 35. На них в будущем тоже планируется строительство многоэтажных жилых домов с детскими и спортивными площадками», — уточняет издание.

В общем застройщик может получить территорию площадью более 11 тыс. кв. метров.