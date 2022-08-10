В Барнауле хотят построить жилой комплекс в овраге, который станет визитной карточкой Южного

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой хотят построить на въезде в барнаульский посёлок Южный по улице Герцена, 5е. Работать здесь планирует «Адалин-Строй», сообщает «Толк».

Проект, который разработали архитекторы из Нидерландов, рассмотрели на градсовете 9 августа. Докладчик Тимур Шабаев отметил, что участок находится рядом с ленточным бором, садами и жилым массивом посёлка Южного. Кроме того, поскольку Южный тракт планируется к расширению, то здесь возможно продление трамвайной инфраструктуры и тем самым ЖК будет связан с центром города. Помимо этого, маршрут, связывающий садоводства с остановками, архитекторы решили сохранить и сделать ключевой аллеей под названием аллея Шиповников, так как здесь планируют высадить шиповниковые кусты.

Участок под сам ЖК занимает больше 7 га, на которых разместят 12 домов высотностью от 7 до 24 уровней. На Южный тракт выходят высотные башни, а внутри квартала запланированы урбан-виллы. Всего проект предусматривает строительство 2 143 квартир, рассчитанных на 3 376 жителей. На первых уровнях у апартаментов при этом будут карманы с террасами.

Сами башни, согласно проекту, соединены стилобатами, предназначенными под общественно-деловые и торговые помещения. Также в квартале предусмотрен 7-этажный гараж-стоянка, подземные паркинги, открытая площадка для временного хранения машин, трёхэтажный детсад на 170 мест, спортивно-игровой парк и прогулочные зоны. Во дворах будут игровые площадки, а внутри периметра — только один проезд для машин. Кроме того, оборудуют площадки для хозяйственных целей и выгула собак.

Как отмечает издание, разработчики считают, что такой ЖК станет визитной карточкой Южного.

Члены градсовета при этом жёстко раскритиковали проект. Оказалось, что архитекторы не до конца проработали перепад рельефа, а один дом и вовсе расположился в овраге, где пересекаются инженерные, пешеходные и транспортные сети, а также есть озеро, в которое осуществляется слив.

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«Один из домов действительно стоит на месте оврага. По проекту, овраг засыпается и верхняя его часть становится зоной паркинга. Там осуществляется искусственный сбор воды, переливается в подземный резервуар, а затем выводится в городскую систему», — пояснил архитектор Владимир Золотов.

«Несмотря на то, что проект планировки утверждён, рельеф не учтён, — усомнился главный архитектор края Виктор Четошников. — Здесь два ярко выраженных водотока. Один из домов находится как раз на нижней точке одного водотока. Детский сад и гараж — в другой. То есть проектировщики создают себе проблемы с водоотведением. Ну и, видимо, как-то мастерски выйдут из этого положения».

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Помимо рельефа, претензии членов градсовета коснулись и других недочётов: необеспеченность жилкомплекса школьными местами, высокая плотность застройки и отсутствие на презентации ряда необходимых документов. Проект в итоге решили рассмотреть в дальнейшем повторно, но уже более детально и с учётом названных замечаний.