В Барнауле летом откроется новый торгово-офисный комплекс на Власихинской

Летом 2022 года в Барнауле собираются открыть торговый комплекс «Звезда», который расположен в районе новостроек на улице Власихинской, 168. Об этом сообщает «Толк».

Здание начали возводить ещё в 2019 году, а ввести в эксплуатацию планировали в 2020-м, но процесс затянулся из-за бюрократических процедур, и стройка по-прежнему не завершена.

Согласно проекту, на участке площадью 2 га будет четыре двухэтажных гаражных комплекса с помещениями для автосервисов, магазинов запчастей и автомоек.

Основное здание ТЦ «Звезда» площадью почти 3 тысячи кв. м — трёхэтажное. В нем будут магазины, заведения общепита и предприятия бытового обслуживания. Рядом также размещено пятиэтажное офисное здание 500 кв. м.

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Помимо этого, на участке предусмотрено здание собственной котельной, электрическая подстанция и открытые парковки почти для 200 машин.

Издание уточняет, что возводит объект Алтайский завод металлоконструкций.

Ранее сообщалось, что 13-летний долгострой рядом с барнаульским ТЦ «Волна» в ближайшем будущем планируют завершить. Сейчас на участке находится лишь металлический каркас здания, однако уже скоро здесь возведут двухэтажный автосервис.