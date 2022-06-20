В Барнауле на месте снесенного завода в центре построят многоэтажки

В Барнауле на месте бывшего канифольного завода построят многоэтажки. Об этом сообщает «Толк».

Объектами завода завладела компания «Главалтайстрой», которая входит в ГК «Союз». Снос старых конструкций начали осенью 2021 года, а сейчас эти работы почти завершены.

Общая площадь территории, которая ограничена ул. Пушкина, Горького, Гоголя и проспектом Комсомольским, составляет 7,6 тыс. кв. метров.

Отмечается, что недавно её назначение изменилось. Теперь она подходит для высотной жилой застройки. В будущем здесь могут разместить несколько жилых домов с промышленными помещениями.

Ранее «Союз» претендовал на соседнюю территорию по адресу ул. Гоголя, 25а, однако пока этот процесс стоит на месте.