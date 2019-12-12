В Барнауле подешевели самые маленькие квартиры

В Барнауле за год подешевели комнаты. Таковы результаты исследования портала "Мир квартир". Сейчас этот тип жилья продается в среднем за 642 тыс. рублей. В прошлом году цена была на 1,2% выше.

Самые дорогие комнаты в Москве. Они стоят в среднем 3,4 млн рублей. В Барнауле за такую цену можно приобрести трех- или четырехкомнатную квартиру в спальном районе.

Вторые по дороговизне – в питерских коммуналках, их продают почти 2 млн рублей. Во Владивостоке комнату можно купить примерно на 400 тыс. рублей дешевле, а в Симферополе и Сочи их оценивают одинаково – в 1,5 млн.

Наиболее дешево можно купить самую маленькую недвижимость в Ульяновске (420 тыс. рублей), в Череповце (441 тыс. рублей), Кургане (464 тыс.), Кирове (469 тыс.) и Брянске (472 тыс.). Всего в России восемь городов, где на покупку комнаты понадобится менее полумиллиона рублей.

"Приобретение комнаты – это, несомненно, "половинчатый" выход из положения, но впоследствии покупатель нередко выкупает остальную квартиру, либо продает эту комнату и покупает недвижимость следующей ступени – собственную квартиру или дом", говорит генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.