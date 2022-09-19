В Барнауле продают 4-этажный коттедж с водопадом, 36 хвойными деревьями и статуей голой женщины
Десятикомнатный коттедж рядом с горнолыжной трассой «Авальман» продают в столице Алтайского края за 55 миллионов
Фото: avito.ru
Дом площадью 820 кв. метров, стоящий на участке 16 соток в Барнаульском бору, продаётся на Avito. Хозяин коттеджа рассказывает, что в усадьбе растут 22 сосны, 7 елей, 2 кедра, 5 лиственниц и пихт.
Кроме 10 комнат, в доме есть три камина, сауна, 9 санузлов, зимний сад, гостиная и кухня-столовая. А на участке также посажены яблоня, смородина, жимолость, лимонник и разбит розарий.
В отдельной зоне отдыха построена баня на дровах с комнатой отдыха и террасой с камином. Участок также украшают маленькое озеро с фонтаном и альпийская горка с водопадом, есть даже свой мост.
Напомним, что огромный алтайский коттедж с 12 туалетами и собственным выходом к реке продают за 169 млн рублей.