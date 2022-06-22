В Барнауле продают административное нежилое здание с помещениями под офисы и склады

Административное нежилое здание продают в Барнауле, на улице Ярных, 6. Дом состоит из двух отдельных частей, каждая площадью около 1250 кв. м. Одна часть отремонтирована и сдаётся в аренду под офисы, вторая — готова под отделку.

В здании четыре этажа (в том числе один подземный), площадь — 2 494,2 кв. м с полуподвалом 246 кв. м. Расположено оно на земельном участке площадью 5950 кв. м (кадастровый номер земельного участка 22:63:040118; категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённого использования: для эксплуатации административного здания). Участок огорожен.

Здание принадлежит продавцу на праве собственности, земельный участок — на праве аренды. Срок аренды по договору — до 29 октября 2037 года (арендодатель — МТУ Федерального агентства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай). Сейчас арендная плата за землю — 101 058,16 рубля в месяц.

В дом проведены все необходимые коммуникации. В среднем коммунальные услуги в одной части здания ежемесячно обходятся в 76 тысяч рублей. Также подключены интернет (оптоволокно, провайдер «Сибирские сети») и видеонаблюдение. Здание и территория охраняются. Имеется столовая.

Общая стоимость здания с правом аренды на земельный участок — 90 млн рублей (в т.ч. НДС). Возможна продажа объекта по частям. Стоимость части без ремонта — 30 млн рублей (в т.ч. НДС), стоимость отремонтированной и сданной в аренду части — 60 млн рублей (в т.ч. НДС).

За более подробной информацией звоните по телефону +7-913-222-6140.