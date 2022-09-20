В Барнауле продают двухэтажную квартиру с огромной собственной террасой на крыше

Фото: avito.ru

В новом 16-этажном доме на улице Партизанской продаётся четырёхкомнатная квартира площадью 218,7 кв. метров. Автор объявления отмечает, что у этого уникального жилья есть ещё территория личной террасы на крыше с дополнительной площадью 80 «квадратов».

На террасу ведёт собственный выход из квартиры, оттуда открывается вид на центр Барнаула. Здесь можно разместить зону отдыха, бассейн или барбекю.

Фото: avito.ru

Квартира с панорамным остеклением располагается на двух уровнях — на 15 и 16 этажах. В ней есть кухня, гостиная, две спальни и два санузла, гардеробная, подсобные помещения.

Хозяин сообщает, что дизайнерский ремонт завершён в августе 2022 года.

Напомним, что в Барнауле продаётся 10-комнатная квартира за 13 млн рублей.