В Барнауле продают двухэтажную квартиру с огромной собственной террасой на крыше
Двухуровневую квартиру с круглыми стенами и террасой размером со стандартную «трёшку» на крыше 16-этажного дома продают в столице Алтайского края за 27,5 млн рублей
Фото: avito.ru
В новом 16-этажном доме на улице Партизанской продаётся четырёхкомнатная квартира площадью 218,7 кв. метров. Автор объявления отмечает, что у этого уникального жилья есть ещё территория личной террасы на крыше с дополнительной площадью 80 «квадратов».
На террасу ведёт собственный выход из квартиры, оттуда открывается вид на центр Барнаула. Здесь можно разместить зону отдыха, бассейн или барбекю.
Фото: avito.ru
Квартира с панорамным остеклением располагается на двух уровнях — на 15 и 16 этажах. В ней есть кухня, гостиная, две спальни и два санузла, гардеробная, подсобные помещения.
Хозяин сообщает, что дизайнерский ремонт завершён в августе 2022 года.
Напомним, что в Барнауле продаётся 10-комнатная квартира за 13 млн рублей.